بوتين يتعهّد بتحقيق كل “الأهداف” في أوكرانيا

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تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بتحقيق كلّ “أهدافه” في أوكرانيا، في وقت احتفل بالذكرى الثانية لضم أربع مناطق أوكرانية، وبينما أعلن جيشه تحقيق تقدّم جديد على الأرض.

وفي 30 أيلول/سبتبمر 2022، وقع بوتين مراسيم بشأن ضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى منطقتي زابوريجيا وخيرسون جنوبا.

وبينما تسيطر موسكو على هذه المناطق بشكل جزئي، فقد نظمت فيها استفتاءات لصالح ارتباطها بروسيا، غير أنّ كييف والمجتمع الدولي لم يعترفا بذلك.

وكانت موسكو قد ضمّت شبه جزيرة القرم في العام 2014 في شروط مشابهة.

وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو “الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها”، مهنّئا الشعب الروسي لمناسبة “يوم إعادة التوحيد” مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية التي يحتفل بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول/سبتبمر.

كذلك، أشاد الرئيس الروسي بـ”حدث مصيري” قال إنّه فرض نفسه لحماية السكان الناطقين بالروسية في هذه المناطق الأوكرانية، في مواجهة “ديكتاتورية النازيين الجدد” و”القومية المتطرّفة”.

وتنفي أوكرانيا ممارسة أي سياسة لقمع الأشخاص الذين ينتمون إلى العرق الروسي أو الذين يتحدثون باللغة الروسية التي لا تزال اللغة الأم للعديد من الأوكرانيين.

ولطالما ندّد الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يتحدّر من أصول يهودية، بخطاب موسكو بشأن النازيين الجدد.

ووفق كييف، فإنّ الكرملين سيستخدم ذكرى النصر السوفياتي على ألمانيا النازية لحشد الرأي العام خلف السلطة.

– تقدم روسي في الشرق –

ومنذ الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استُهدف العديد من المدن الأوكرانية بعمليات قصف عنيفة. وسُوي عدد من المدن، خصوصا في شرق أوكرانيا، في الأرض جراء القصف الروسي أثناء عمليات الغزو.

واستُهدفت العاصمة الأوكرانية ليل الأحد الإثنين بهجوم تاسع بطائرات من دون طيار لم يُسفر عن ضحايا هذه المرة، وفق السلطات. وردا على الهجمات الروسية، تشنّ أوكرانيا عمليات قصف متكرّرة على روسيا بالمسيرات.

واستعادت كييف المدعومة من الغرب، جزءا من أراضيها المحتلّة في هجوم مضاد في خريف العام 2022. غير أنّ الهجوم التالي الذي خاضته في صيف العام 2023، فشل في مواجهة أنظمة الدفاع الروسية في الجنوب والشرق.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الجيش الأوكراني بالدفاع في مواجهة عدو أكبر عدّة وعديدا، ويتقّدم منذ أشهر في منطقة دونيتسك.

وفي هذه المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد سيطرتها على نيليببفكا، وهي بلدة صغيرة واقعة في شمال مدينة نيويورك المتنازع عليها، وعلى بعد أقل من خمسة كيلومترات جنوب توريتسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية بينما تتعرّض لضغوط روسية متنامية منذ أسابيع.

من جهة أخرى، تقترب القوات الروسية بشكل خطير من بوكروفسك، وهي بلدة واقعة على محور استراتيجي بالنسبة إلى الخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني.

وفي محاولة لعكس الاتجاه، بدأت أوكرانيا في السادس من آب/أغسطس هجوما على منطقة كورسك الروسية (شمالاً)، حيث سيطرت على مئات الكيلومترات المربعة.

وأعربت كييف عن أملها في إجبار موسكو على إعادة نشر قواتها على خط الحبهة في منطقة دونيتسك، غير أنّ القوات الروسية تواصل تقدّمها حتى الساعة.

وأعلن فلاديمير بوتين في بداية أيلول/سبتمبر أن غزو دونباس الذي يعد الحوض الصناعي والذي يضم منطقة دونيتسك، كان “أولويته”.

ولتحقيق هذا الهدف، أعاد الكرملين تحويل قطاعات كاملة من اقتصاد بلاده للحفاظ على عمل مصانع الأسلحة الروسية بكامل طاقاتها.

والإثنين، أرسلت الحكومة الروسية مشروع قانون ميزانيتها للعام 2025 إلى البرلمان، من دون مناقشة علنية للإنفاق العسكري الذي تضخّم في العامين الماضيين.

وفي المجموع، سيرتفع الإنفاق الفدرالي بحوالى 12 في المئة على مستوى سنوي، ليصل إلى 41500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 400 مليار يورو).

بور/ناش/نور