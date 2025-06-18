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بوتين يجدد تأكيد استعداده للتوسّط في النزاع بين إيران وإسرائيل

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أكّد فلاديمير بوتين الأربعاء أن موسكو ما زالت مستعدة للاضطلع بوساطة في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، الامر الذي عرضه الكرملين الأسبوع الماضي لكنه لم يلق آذانا صاغية.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين بعد اتصال بين الرئيس الروسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن “فلاديمير بوتين أكّد استعداد روسيا لتولّي الوساطة بغية دفع الحوار قدما”.

وأفاد البيان بأن بوتين تواصل مع “عدّة قادة أجانب” لعرض وساطة موسكو.

وخلال المكالمة مع رئيس دولة الإمارات، شدّد بوتين على “ضرورة وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت وتكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية لحلّ الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني”، وفق المصدر عينه.

وأعلنت الرئاسة الروسية في بيانها أن “الطرفين (الروسي والإماراتي) أعربا عن قلق بالغ إزاء تصعيد حدّة النزاع بين إيران وإسرائيل الذي له تداعيات وخيمة على المنطقة برمّتها”.

منذ غزو أوكرانيا مطلع 2022، سجل تقارب كبير بين موسكو التي أقصاها الغرب من الساحة الدولية إلى حدّ بعيد وطهران.

وتتّهم كييف والدول المتحالفة معها إيران بتزويد الكرملين مسيّرات وصواريخ قصيرة المدى في هجومه على أوكرانيا، الامر الذي تنفيه السلطات الإيرانية.

وفي كانون الثاني/يناير، وقّعت روسيا وإيران الخاضعتان لعقوبات غربية معاهدة شراكة استراتيجية شاملة لتوطيد العلاقة بينهما، لا سيّما في مجال “التعاون العسكري”. غير أن هذه الاتفاقية لا تقوم مقام ميثاق الدفاع المتبادل كذاك الذي أبرمته موسكو مع كوريا الشمالية.

وسارعت السلطات الروسية إلى التنديد بالضربات الإسرائيلية على إيران الجمعة قبل أن يعرض بوتين تولّي وساطة بين الطرفين.

بور/م ن/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية