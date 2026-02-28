بوتين يناقش قضية إيران مع مجلس الأمن الروسي

موسكو 28 فبراير شُبَاط (رويترز) – أفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران استهدفت قيادتها، ويدفع الشرق الأوسط من جديد إلى صراع يقول ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )