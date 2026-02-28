The Swiss voice in the world since 1935
بوتين يناقش قضية إيران مع مجلس الأمن الروسي

موسكو 28 فبراير شُبَاط (رويترز) – أفادت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء مجلس الأمن الروسي لمناقشة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران استهدفت قيادتها، ويدفع الشرق الأوسط من جديد إلى صراع يقول ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا للولايات المتحدة ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء )

