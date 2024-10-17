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بوريل يشكك في جدوى مهلة منحتها أمريكا لإسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة

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بروكسل (رويترز) – انتقد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يبدو منح الولايات المتحدة إسرائيل مهلة شهر واحد لتحسين الوضع الإنساني في غزة، قائلا إنه خلال ذلك الوقت، سيموت عدد كبير جدا من الناس.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل‭ ‬يوم الخميس “تقول الولايات المتحدة لإسرائيل إنها يجب أن تحسن الدعم الإنساني لغزة، لكنها منحت مهلة شهر واحد. مهلة شهر واحد بالوتيرة الحالية التي يلقى بها الناس حتفهم. إنه عدد كبير جدا”، ووصف الوضع بأنه “كارثي”.

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