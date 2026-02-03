بولندا ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء أنه سيتوجه إلى كييف هذا الأسبوع للبحث في تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا في غدانسك بشمال بولندا خلال حزيران/يونيو.

وسيرافق توسك في هذه الزيارة وزير المال والاقتصاد البولندي أندريه دومانسكي.

وقال توسك للصحافيين إنّه يعدّ مع فريقه “مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا، يُعقد في غدانسك ببولندا خلال حزيران/يونيو”.

وتابع “سنناقش التفاصيل التنظيمية مع مضيفينا الأوكرانيين”، مبديا أمله في إطلاق “الخطة الكبرى لإعادة إعمار أوكرانيا” بعد انتهاء الحرب.

وأضاف أنّ ذلك “يعني استثمارات ضخمة، ومبالغ طائلة، ومشاريع بناء هائلة”، مشيرا إلى مشاركة “روّاد أعمال، وشركات، وخبراء، ومسؤولين سياسيين من مختلف أنحاء العالم”.

