بيان: الكويت تندد بالهجمات الإيرانية على أراضيها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 مايو أيار (رويترز) – نددت وزارة الخارجية في الكويت بالهجمات التي شنتها إيران بصواريخ وطائرات مسيرة على أراضيها اليوم الخميس، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية”.

وذكرت في بيان أن الوزارة “تطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة، وتحملها المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات”.

وأشار البيان إلى احتفاظ البلاد بحق الرد وقال “تشدد الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد”.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية، دون أن يحدد مصدرها. وأضاف الجيش “أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

