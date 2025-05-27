بيان: كينيا تدعم خطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية

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من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قالت كينيا يوم الاثنين إنها تؤيد خطة المغرب لمنح إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه حكما ذاتيا تحت سيادة المملكة، لتنضم بذلك إلى عدد متزايد من الدول الأفريقية والعربية والغربية التي تميل إلى دعم الرباط في النزاع المستمر منذ خمسة عقود.

بدأ النزاع عام 1975 ويعتريه الجمود منذ فترة طويلة، ويضع المغرب، الذي يعد الصحراء الغربية إقليما تابعا له، في مواجهة جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الإقليم.

وفي بيان مشترك صدر بعد محادثات بين وزيري خارجية البلدين في الرباط، قالت كينيا إنها تعتبر الخطة المغربية الحل الواقعي الوحيد الذي يمكن التعويل عليه والقابل للاستمرار.

كما افتتحت كينيا، بعد 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع المغرب، سفارة لها في الرباط يوم الاثنين.

وجاء في البيان المشترك أن المغرب، وهو منتج رئيسي للفوسفات والأسمدة، وافق على تسريع صادراته من مغذيات التربة إلى كينيا على الفور، حيث يخطط البلدان للتعاون في مجالات الطاقات المتجددة والسياحة والصيد البحري والأمن والشؤون الثقافية والدينية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين إن موقف كينيا من الصحراء الغربية التي وصفها “بالقضية الوطنية” ساعد في إضافة قوة دافعة جديدة للعلاقات الثنائية.

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي على حسابه على موقع إكس إن نيروبي تتطلع إلى تصدير المزيد من الشاي والبن والمنتجات الطازجة إلى المغرب لموازنة معاملاتها التجارية مع الرباط.

وجاء في البيان المشترك أيضا أن كينيا دعمت أيضا مبادرة مغربية تتيح لدول منطقة الساحل غير الساحلية الوصول إلى التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي.