بيان: وفاة معتقل فلسطيني من قطاع غزة في إسرائيل بعد نقله للمستشفى

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – ذكر تقرير فلسطيني يوم الخميس أن معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة احتجزته إسرائيل منذ نحو عام توفي بعد نقله للمستشفى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير إنه تم إبلاغهما “باستشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي (42 عاما)، وهو معتقل منذ 21 ديسمبر كانون الأول 2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال”.

وأضافت المؤسستان في بيان مشترك لهما أن “المعطيات المتوفرة، حول الجريمة التي ارتُكبت بحق المعتقل علاء المحلاوي أنه كان محتجزا في سجن النقب، وبحسب معتقلين تمت زيارتهم أكدوا أن وضعه الصحي صعب، دون توضيح تفاصيل أخرى”.

وتابع البيان “استنادا للمعطيات الأخيرة حوله فإنه جرى نقله في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني المنصرم إلى مستشفى أساف هروفيه الإسرائيلي حيث ارتقى فيه صباح يوم الخميس”.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة على ما ورد في بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

وجاء في البيان “يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السجون حتى بداية شهر ديسمبر كانون الأول الجاري أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال”.