بيانات: ناقلة ترفع علم باكستان ومحملة بخام إماراتي تخرج من مضيق هرمز

سنغافورة/إسلام أباد 17 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات الشحن الصادرة من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة النفط (شالامار) التي ترفع علم باكستان أبحرت من الخليج عبر مضيق هرمز محملة بنفط خام تم تحميله من الإمارات.

وأظهرت بيانات كبلر أن الناقلة غادرت الممر المائي أمس الخميس محملة بنحو 440 ألف برميل من مزيج خام داس بعد أن تم تحميلها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتبحر الناقلة باتجاه ميناء كراتشي لتفريغ حمولتها في 19 أبريل نيسان.

وكانت شالامار واحدة من ناقلتي نفط باكستانيتين دخلتا المضيق يوم الأحد لتحميل النفط الخام والمنتجات النفطية. وقال وزير النفط الباكستاني يوم الأربعاء إن شالامار حملت نفطا خاما من الإمارات في محطة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ولم ترد شركة شحن باكستان الوطنية، التي تدير الناقلة، على الفور على طلب للتعليق.

وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع حصارا للمضيق للسيطرة على حركة السفن.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان صدر أمس الخميس إن الحصار تم توسيعه ليشمل الشحنات التي تعتبر مهربة، وأن أي سفن يشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية ستكون عرضة للاعتلاء والتفتيش.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس إن 14 سفينة عادت أدراجها في ظل الحصار بناء على توجيهات القوات الأمريكية بعد 72 ساعة من بدء التنفيذ.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية -)