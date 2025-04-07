بيان مشترك: قادة مصر وفرنسا والأردن ينشدون الدعم الدولي لخطة إعمار غزة

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القاهرة (رويترز) – ناشد قادة مصر وفرنسا والأردن تقديم الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة كما دعوا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقب قمة ثلاثية عقدت في القاهرة يوم الاثنين.

وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة المصرية “دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة”.

وأضاف البيان “أكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكون بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي”.

وأشار البيان إلى أن القادة الثلاثة “أبدوا استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء”.

كما عبر القادة عن “قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية” داعين إلى “وقف كل الإجراءات الاحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات”.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد وصل إلى مصر يوم الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة ايام فيما وصل العاهل الأردني إلى القاهرة يوم الاثنين.