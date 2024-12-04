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تجدد القصف على مخيم للاجئين في السودان يواجه خطر المجاعة

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون وناشطون إن القصف تجدد يوم الأربعاء على مخيم زمزم للنازحين الذي يواجه خطر المجاعة، إثر هدوء مؤقت يوم الثلاثاء بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع يومي الأحد والاثنين.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن سبعة أشخاص أصيبوا بعد إطلاق قذائف على المخيم المكتظ بالنازحين، والذي يؤوي نصف مليون شخص على الأقل.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن القصف بدأ صباح يوم الأربعاء. وبدأت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في مهاجمة المخيم يومي الأحد والاثنين.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألفي شخص فروا نتيجة لتلك الهجمات.

وفي أغسطس آب، أعلن خبراء الأمن الغذائي العالمي أن مخيم زمزم يعاني من المجاعة. وتمكن برنامج الأغذية العالمي منذ ذلك الحين من توصيل بعض المساعدات الغذائية، لكنه قال يوم الأربعاء إن عمليات التسليم تعطلت.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان “قد تؤدي الهجمات إلى تأخر وصول قوافل المساعدات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المتجهة إلى المخيم. تلك المساعدات هي السبيل الوحيد لمواجهة المجاعة”.

وأضاف “برنامج الأغذية العالمي قلق للغاية بشأن سلامة المدنيين في المخيم وشركائنا على الأرض”.

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