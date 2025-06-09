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تحالف أسطول الحرية: مغادرة سفينة كانت تقترب من السفينة مادلين المتجهة إلى غزة

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(رويترز) – قال تحالف أسطول الحرية في وقت مبكر من يوم الاثنين إن سفينة كانت تقترب من السفينة مادلين المتجهة إلى قطاع غزة غادرت، وذلك بعد إطلاق جرس الإنذار على متن السفينة التابعة للتحالف تحسبا لاعتراض مسارها.

وقبل ساعات أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات إلى الجيش لمنع السفينة التي تقل ناشطين، منهم الناشطة السويدية جريتا تونبري، وكمية رمزية من المساعدات، منها أرز وحليب أطفال، وتتجه إلى غزة في تحد لحصار إسرائيلي على القطاع.

ونشر التحالف على حسابه على تطبيق تيليجرام مقطعا صوتيا لتياجو أفيلا، أحد النشطاء على متن السفينة يقول فيه “حاصرتنا العديد من الأضواء في آن واحد، كانوا يحومون حول قاربنا لكنهم في النهاية واصلوا السير في طريقهم”.

يشغل تحالف أسطول الحرية الداعم للفلسطينيين السفينة مادلين. وترفع السفينة علم بريطانيا وتبحر في الوقت الراهن قبالة السواحل المصرية. وتتجه ببطء نحو قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.

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