تحذيرات من بريطانيا ومصر بشأن المجال الجوي لإيران ولبنان وسط تصاعد المخاوف

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من جوانا بلوتشنسكا وراجيش كومار سينغ

لندن/شيكاجو (رويترز) – طالبت مصر وبريطانيا شركات الطيران التابعة لهما يوم الأربعاء بتجنب المجال الجوي لكل من إيران ولبنان وسط تصاعد المخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة بعد مقتل قادة كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

جاءت إرشادات بريطانيا لشركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي اللبناني بعد ساعات من إصدار مصر تعليمات لجميع شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني لثلاث ساعات صباح يوم الخميس.

وتعمل العديد من شركات الطيران على مراجعة جداولها لتجنب المجال الجوي لإيران ولبنان كما تلغي رحلات لإسرائيل ولبنان.

ووفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران فإنه لا توجد حاليا رحلات مجدولة تشغلها شركات طيران بريطانية إلى لبنان.

وبالمثل، بدأت شركات الطيران المصرية بالفعل في تجنب المجال الجوي الإيراني. ومع ذلك، قال مارك زي، مؤسس أو.بي.أس جروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية، إن الإخطار الصادر بشأن يوم الخميس سوف ينطبق على جميع شركات الطيران المصرية بما في ذلك شركات الطيران العارض وشركات الطيران الأصغر الأخرى.

وأضاف زي أنه حتى الآن لم تصدر أي دولة أخرى مثل هذا التوجيه بشأن المجال الجوي الإيراني.

وورد في الإخطار المصري للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين يوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى 0400 بتوقيت جرينتش. ولم يُذكر في الإخطار سبب إصداره.

وجاء في الإخطار “على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة”، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المحددة.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية في وقت لاحق أن الإخطار هدفه تقليص المخاطر أمام سلامة الرحلات الجوية في ضوء الإخطار الذي تلقته من السلطات الإيرانية.

وذكر بيان الوزارة أنه ستجري “تدريبات عسكرية في المجال الجوي الإيراني يوم السابع من أغسطس من الساعة 11:30 إلى 14:30، ومن الساعة 04:30 إلى 07:30 يوم الثامن من أغسطس وذلك بتوقيت طهران”.

وجاء بيان الوزارة بعدما نقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن مصدر رسمي مصري قوله يوم الأربعاء إن طهران نصحت شركات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم بتجنب التحليق عبر المجال الجوي الإيراني بسبب “تدريبات عسكرية”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، فقد تحدث القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني مع وزير الخارجية المصري عبر الهاتف يوم الأربعاء.

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوية في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات جوية على إسرائيل.