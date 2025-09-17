تحقيق يحذر من استغلال شركات التكنولوجيا العملاقة “كل موسيقى العالم” عبر الذكاء الاصطناعي

اتهمت منظمة دولية للناشرين الموسيقيين الشركات التكنولوجية الكبرى باستخدام “كل موسيقى العالم” من دون احترام حقوق الملكية الفكرية، لإنتاج أعمال موسيقية ونسبها إلى مغنيين أو فرق.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي لناشري الموسيقى (ICMP) جون فيلان لوكالة فرانس برس إن “كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، إلى جانب شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وسونو وأوديو وميسترال وغيرها، تشترك في أكبر انتهاك لحقوق الملكية الفكرية على الإطلاق”.

لمدة عامين تقريبا، دأبت هذه المنظمة الدولية لناشري الموسيقى التي تتخذ في بروكسل مقرا لها وتضم شركات إنتاج كبرى ومستقلة، على التحقيق في كيفية استغلال خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتستند نتائجها التي نُشرت في التاسع من أيلول/سبتمبر في مجلة “بيلبورد” الموسيقية إلى مصادر إلكترونية ووثائق مسربة ودراسات لنماذج الذكاء الاصطناعي وتحليلات خبراء.

يؤكد الاتحاد الدولي لناشري الموسيقى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يطرح أي مشكلة طالما أنه “متوافق مع القانون”، مستشهدا بمثال شركة نشر الموسيقى “كوبالت” التي أعلنت في آب/أغسطس عن تسوية مع “إليفن ميوزيك”، وهي منصة لتوليد الأغاني تعمل بالذكاء الاصطناعي.

لكن “انتهاك حقوق الملكية الفكرية تشكل سرقة”، وفق فيلان الذي يرى أن هذه الممارسات تُمارس “لأغراض تجارية”.

وقد رفضت شركة “أوبن إيه آي” التعليق على الموضوع ردا على اتصال وكالة فرانس برس. كذلك لم تستجب غوغل وميسترال وسونو وأوديو للاتصالات.

– “تهديد” –

لجمع الملفات الصوتية، تلجأ الشركات التي تطرق إليها التحقيق إلى استخلاص بيانات الويب عبر برامج مصممة لاستكشاف مواقع الإنترنت تلقائيا، بحسب الاتحاد الدولي لناشري الموسيقى.

وأضافت المنظمة “نعتقد أنهم يفعلون ذلك من خلال خدمات مرخصة مثل يوتيوب (المملوكة لغوغل) ومصادر رقمية أخرى”، مثل منصات الموسيقى.

تُستخدَم كلمات الأغاني لتغذية نماذج معينة، وفق الاتحاد الدولي لناشري الموسيقى الذي استشهد بروبوت الدردشة الصيني “ديب سيك” DeepSeek الذي يُعيد إنتاج كلمات أغاني سابرينا كاربنتر وإديت بياف أو كلمات تايلور سويفت وآية ناكامورا على برنامج “جيميناي”، مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لغوغل.

كذلك، يُمكن لمولدات مثل “سونو” و”أوديو” إنتاج مقطوعات موسيقية تُحاكي في غنائها وألحانها وأنماطها الموسيقية أصوات فنانين أصليين، مثل البيتلز ومرايا كاري وديبيش مود وبيتش بويز، وفق الاتحاد.

في مواجهة هذه التقلبات، يُطالب أصحاب الحقوق بتشديد الرقابة، لا سيما من خلال القواعد الأوروبية للذكاء الاصطناعي (IA Act)، لضمان الشفافية بشأن البيانات المستخدمة وضمان إيراداتهم.

وتؤكد رئيسة الغرفة النقابية لناشري الموسيقى جولييت ميتز، وهي أيضا عضو في الاتحاد الدولي لناشري الموسيقى، “ضرورة فهم مدى التهديد الذي يواجهه المؤلفون والملحنون والناشرون”. وتقول “لا يمكن استخدام الموسيقى المحمية بحقوق الملكية الفكرية من دون ترخيص”.

في الولايات المتحدة، أعلنت شركة أنثروبيك الناشئة، مُبتكرة برنامج الذكاء الاصطناعي “كلود”، في 6 أيلول/سبتمبر أنها وافقت، خارج المحكمة، على دفع ما لا يقل عن 1,5 مليار دولار لصندوق تعويضات للمؤلفين وأصحاب الحقوق والناشرين الذين كانوا يقاضون الشركة بتهمة تنزيل ملايين الكتب بشكل غير قانوني.

ورفعت جمعية صناعة التسجيلات الأميركية Recording Industry Association of America، وهي منظمة أميركية مشتركة بين القطاعات العاملة في القطاع، دعوى قضائية في حزيران/يونيو 2024 ضد شركتي “سونو” و”أوديو”. وبعد عام من عدم إحراز أي تقدم حقيقي، دخلت شركات التسجيل الرئيسية الثلاث، يونيفرسال ووارنر وسوني، في مفاوضات مع هذه الشركات بهدف التوصل إلى اتفاقية ترخيص.

تتذرع شركات التكنولوجيا العملاقة بانتظام بـ”الاستخدام العادل”، وهو استثناء من قانون حقوق الملكية الفكرية يسمح، في ظروف معينة، باستخدام أي عمل من دون موافقة أصحاب حقوقه.

غير أن الموسيقى المُولّدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي بدأت تشق طريقها إلى منصات البث. ويُمثل هذا المحتوى 28% من المحتوى المحمّل يوميا على “ديزر”، وفق ما أعلنت هذه المنصة الفرنسية منتصف أيلول/سبتمبر، مشيرة إلى “ارتفاع” في هذه التحميلات خلال العام الماضي بدافع “أنشطة احتيالية”.

