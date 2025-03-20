تحليل-استئناف إسرائيل حرب غزة يواجه استنزاف الاحتياط وضعف التأييد الشعبي

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – حذرت إسرائيل من أن أحدث هجماتها على غزة “ليس إلا البداية” وقصفت قواتها القطاع بضربات جوية قاتلة وبدأت عمليات برية جديدة.

وقال بعض المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين وبعض المحللين إن العودة إلى حرب برية شاملة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد تكون أكثر تعقيدا مع تراجع الدعم الشعبي واستنزاف جنود الاحتياط والتحديات السياسية.

والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، لكنها تعتمد بشدة على جنود الاحتياط في أوقات الأزمات.

وتدفق جنود الاحتياط على وحداتهم بعد أن هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وبعضهم جاء دون انتظار استدعائهم. لكن ستة جنود احتياط وجماعة مدافعة عن قوات الاحتياط قالوا لرويترز إنه بعد عمليات انتشار استمرت عدة أشهر، يتردد بعض الجنود في العودة إلى غزة.

وقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استئناف القصف يوم الثلاثاء أذكى غضب المحتجين الذين يتهمون الحكومة بمواصلة الحرب لأسباب سياسية والمغامرة بحياة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد أن صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير لمدة شهرين.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إن مثل هذه الاتهامات “مخزية” وإن استئناف الحملة يستهدف استعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59.

وشارك عشرات الآلاف في احتجاج ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس منذ يوم الثلاثاء.

وقال الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنتنياهو بين عامي 2011 و2013 “في دولة ديمقراطية، الشرعية الداخلية (للحرب) فيها مهمة جدا جدا”.

وأضاف أن السؤال يتعلق “بمدى استعداد صناع القرار التخلي عن الشرعية لأنهم يعتقدون أن التحرك مهم… وبمدى إضعاف قدرتهم على العمل في غياب الشرعية”.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة.

وتشير استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة إلى أن معظم الإسرائيليين يرغبون في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

وصرح ثلاثة مسؤولين دفاعيين مطلعين على عملية صنع القرار الإسرائيلي لرويترز في الأيام التي سبقت حملة هذا الأسبوع أن استئناف القتال سيكون تدريجيا مما يفتح الباب أمام مفاوضات لتمديد الهدنة. ولم يسهبوا في تفاصيل.

وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن نتنياهو وافق على خطة لعملية واسعة النطاق تتضمن خيار إرسال مزيد من القوات البرية.

وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق، ولم ترد وزارة الدفاع على أسئلة حول موضوع هذا التقرير.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني، وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لرويترز إن الجيش الإسرائيلي لديه خطط جاهزة لاحتمالات مختلفة تتضمن العمليات البرية إذا لزم الأمر.

وأضاف شوشاني يوم الأربعاء “هدف هذه الحملة على حماس هو تفكيك قدراتها لمنعها من تنفيذ هجمات إرهابية والضغط من أجل إعادة الرهائن، سواء عبر عمليات عسكرية أو عبر اتفاق سياسي ما”.

ومضى يقول “كل الخيارات مطروحة للنقاش”.

ويعترف قادة عسكريون أن الإرهاق يمثل مشكلة وسط جنود الاحتياط. لكن شوشاني قال إنه في وقت الشدة، يبدي جنود الاحتياط استعدادا للتخلي عما يفعلونه ويخاطرون بحياتهم دفاعا عن وطنهم. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لديه خطة لتخفيف العبء عنهم.

* الإرهاق

حرب غزة، الفصل الأكثر تدميرا في عقود من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي الأطول لإسرائيل منذ حرب استقلالها عام 1948. قُتل أكثر من 400 جندي وجرح آلاف في معارك غزة.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تحويل مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما أدى مرارا لنزوح مئات الآلاف من الذين يعيشون على أي معونات تصلهم.

وقُتل أكثر من 49 ألف شخص في القطاع طبقا لسلطات الصحة الفلسطينية التي لا تفرق بين المدنيين أو المقاتلين.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الجناح العسكري لحماس ضُرب بقوة، وقُتل قادته وآلاف من المقاتلين.

لكن الحركة لا تزال راسخة بقوة في غزة وتحتجز 59 رهينة من أصل 251 رهينة جرى احتجازهم يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقتل ما لا يقل عن 40 من الرهائن في غزة، إما على أيدي محتجزيهم أو قتلتهم القوات الإسرائيلية بالخطأ. وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن حوالي 24 شخصا لا يزالوا على قيد الحياة.

وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت اتفاق وقف إطلاق النار في يناير كانون الثاني، أسفرت هجمات مسلحين عن أحد أعلى عدد من القتلى والمصابين الإسرائيليين في الحرب، وأثار هذا، بالإضافة إلى مقتل بعض الرهائن، بعض التساؤلات عن تكاليف ومكاسب الحرب في إسرائيل.

عارض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من اليمين المتطرف وقف إطلاق النار وضغطوا من أجل العودة الشاملة إلى الحرب. ومنحه استئناف الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع دفعة سياسية عندما عاد وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير إلى الائتلاف. ولم يبقَ لنتنياهو سوى أغلبية برلمانية ضئيلة بعد استقالته في يناير كانون الثاني بسبب خلافات حول وقف إطلاق النار.

وقال عاموس أسائيل، المحلل السياسي في معهد شالوم هارتمان، إن رئيس الوزراء بدا منعزلا عن الرأي العام بشكل متزايد، مما أدى إلى تصدع الإجماع الكبير الذي دعم حرب إسرائيل.

ويتجمع الآن ائتلاف من عائلات الرهائن والمحتجين المعارضين لتحركات نتنياهو ضد السلطة القضائية وبعض مؤسسات إسرائيل الأمنية.

واتهمت حماس إسرائيل هذا الأسبوع بتقويض الجهود للتوصل لنهاية القتال بشكل دائم ودعت الوسطاء إلى “تحمل مسؤولياتهم”.

وأدانت بعض الدول الغربية، منها فرنسا وألمانيا، العنف إلى جانب مصر وقطر اللتين تلعبان دور الوساطة.

* كلام صارم

قال نتنياهو إنه أمر بشن ضربات لأن حماس رفضت مقترحات تدعمها الولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وقال مكتبه في بيان يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستعمل الآن ضد الحركة “بقوة عسكرية متزايدة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “أبواب الجحيم ستُفتح” إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن.

وعلى الرغم من الكلام الصارم، لم تكن هناك علامة فورية على مثل التعبئة واسعة النطاق التي حدثت في 2023، عندما استدعى الجيش ما يصل إلى 300 ألف من جنود الاحتياط لتعزيز قوة تقدر بنحو 170 ألف جندي. ولا يكشف الجيش الإسرائيلي عن الأرقام المتعلقة بعدد أفراده.

وأرسل الجيش الإسرائيلي لواء مشاة من النخبة إلى حدود غزة يوم الأربعاء وأعلن يوم الخميس أنه “يقوم بنشاط بري” على طول طريق ساحلي في شمال غزة.

ومن المتوقع أيضا أن يشمل أي هجوم بري كبير قوات احتياط، على الرغم من أنه قد لا يتطلب عددا كبيرا كما كان في بداية الحرب.

وقال عميدرور “إن استئصال مقاتلي حماس الذين ما زالوا هناك سيتطلب مزيدا من القوة البشرية، مزيدا من الجنود على الأرض. السر يتمثل في كم سيظهر منهم”.

وقال جنود الاحتياط الذين التقت بهم رويترز إنه مع استمرار الحرب، كافح كثيرون لتحقيق التوازن بين العمل والأُسرة والدراسة والانتشار العسكري. رأى الجميع أن عدد الرفاق الذين يطلبون الإعفاء من جولات الخدمة يزداد بمرور الوقت.

وقال أحد جنود الاحتياط في القوات الخاصة، الذي أمضى نحو ثمانية أشهر من 15 شهرا من الحرب في غزة ولبنان وشمال إسرائيل “حتى الآن كان إحساسي هو أنه ما دام بقي هناك رهائن فأنا موجود، لكنني الآن لا أعرف. هناك كثير من عدم الثقة في قيادة البلاد، وليس من الواضح ما إذا كان الضغط العسكري سيساعد الرهائن”.

كما أنه قلق من الآثار النفسية التي لحقت بزوجته وأطفاله الستة، الذين قال إن أحدهم بدأ في إعداد كلمات التأبين له. ومثل آخرين التقينا بهم، طلب عدم الكشف عن هويته ليتسنى له مناقشة أمور حساسة بحُرية.

وذكر موقع واي نت الإسرائيلي وصحيفة هاآرتس ذات الميول اليسارية هذا الشهر أن عدد جنود الاحتياط الذين يظهرون عند الاتصال قد انخفض إلى 60 بالمئة في بعض الوحدات. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي.

وقال هانوك دوبي، وهو كولونيل تقاعد في الآونة الأخيرة وقاد قوات احتياطية ونظامية في غزة، إن الانخفاض لن يمنع الجيش من شن هجوم بري كبير، إذا لزم الأمر. ويوجد في وحدات الاحتياط الإسرائيلية عدد أكبر من الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم أكثر مما هو مطلوب في أي وقت، ويتم تعويض أي نقص من متطوعين من وحدات أخرى.

لكن دوبي، الذي يرأس الآن جمعية لجنود الاحتياط تُعرف باسم منتدى محاربي السيوف الحديدية، قال إنه إذا تحولت الحملة إلى حرب عصابات مطولة بدون أهداف استراتيجية واضحة، فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى الإرهاق.

وقال عالم وأب لخمسة أطفال قضى معظم السنة الأولى من الحرب بالزي العسكري إنه لن يتردد في الانضمام إلى وحدة دباباته إذا تم استدعاؤه مرة أخرى إلى غزة.

وأضاف “لديّ كثير من الانتقادات لهذه الحكومة حتى قبل الحرب، لكن هذه الحرب عادلة”.

ولم يكن صديق من وحدته متأكدا، إذ قال إن لديه علاقات عميقة مع زملائه وقد يعود لبعض الوقت بدافع الشعور بالواجب. لكنه لن يثق كثيرا في المهمة هذه المرة.

وأضاف “بعد السابع من أكتوبر شعرنا أن البلاد تنهار، لكن البلاد لا تنهار الآن. إنهم لا يحتاجون لنا كما كانوا”.