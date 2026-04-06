تداعيات حرب الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

في ما يلي آخر التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة منذ 28 شباط/فبراير في الشرق الأوسط:

– تراجع طفيف لأسعار النفط –

انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في ظل تداولات محدودة الاثنين بسبب عطلة عيد الفصح، في وقت تلقّى المستثمرون بحذر بعض الأنباء المشجِّعة بشأن الحرب، بما في ذلك عبور ناقلات نفط مضيق هرمز.

وحوالى الساعة 10,20 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا، للتسليم في حزيران/يونيو، بنسبة 0,77 في المئة إلى 108,19 دولارات. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أيار/مايو، 1,22 في المئة ليصل إلى 110,18 دولارات.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، قال أولي ر. هفالباي المحلل في مجموعة SEB لتحليل الأسواق، “من الواضح أن هناك حجما معيّنا من البضائع يعبر المضيق. هذا بعيد كل البعد عن وضع طبيعي للملاحة البحرية التجارية، ولكنه بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح”.

– إندونيسيا ترفع رسوم الطيران –

أعلنت إندونيسيا عن زيادة بنسبة 28 في المئة في الرسوم الإضافية على وقود الطائرات، مشيرة إلى أنّها ستسمح لشركات النقل الجوي برفع أسعار التذاكر المحلية الذي تحدّده الحكومة، وذلك بنسبة تصل إلى 13 في المئة.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب، قال وزير الاقتصاد ايرلانغا هارتارتو للصحافيين إنّ الرسوم الإضافية على وقود الطائرات سترتفع من 10 إلى 38 في المئة، وأنّ سعر التذاكر الأساسي سيرتفع بين 9 و13 في المئة.

– “ايرآسيا” ترفع أسعار التذاكر –

أعلنت شركة “ايرآسيا” (AirAsia) التي تعد أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في جنوب شرق القارة، الإثنين، رفع أسعار التذاكر وخفض عدد الرحلات للتخفيف من تداعيات الحرب.

وقالت الشركة التي تتخذ من ماليزيا مقرا، إنّها ألغت حتى اليوم حوالى 10 في المئة من مجمل رحلاتها الجوية.

– ارتفاع جديد لغاز الطهو في سريلانكا –

أعلنت سريلانكا زيادة جديدة بنسبة أكثر من 20 في المئة في أسعار الغاز البترولي المسال (GPL)، بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وأدت هذه الزيادة إلى رفع الأسعار من 4630 إلى 5700 روبية سريلانكية (من 14,6 دولارا إلى 18 دولار، أي زيادة بنسبة 23 في المئة) لدى أحد المورّدين الرئيسيين في البلاد، بحسب ما لاحظ صحافيون في وكالة فرانس برس.

– موانئ سعودية لتجنّب هرمز –

تعتزم كل من كوريا الجنوبية وتايوان إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد البلدان، في مسار بديل لتجنّب العبور في مضيق هرمز.

وأعلن نائب في الحزب الحاكم أن سيول سترسل خمس سفن ترفع علم كوريا الجنوبية إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر.

من جانبه، قال نائب المدير العام لإدارة التطوير الصناعي في وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية تسو يو-هسين “عملنا على تعديل مسارات الشحن بحيث تغادر الشحنات عبر البحر الأحمر أو نلجأ إلى الشراء الفوري لتعويض الفارق”.

– سفن تمرّ في مضيق هرمز –

أعلنت مجموعة شحن يابانية أن ناقلة ترفع علم الهند تابعة لإحدى شركاتها عبرت مضيق هرمز في طريقها إلى الهند، لتصبح ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

كذلك، عبرت سفينة ثالثة تابعة لشركة تركية مضيق هرمز متجهة إلى ماليزيا مساء الأحد، بحسب ما أفاد وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو.

– أوبك بلاس يزيد حصصه الإنتاجية –

وافق أعضاء تحالف أوبك بلاس النفطي الأحد على رفع حصص إنتاج النفط مجددا.

وقرر التحالف الذي يضم منتجين رئيسيين للنفط هما السعودية وروسيا، إضافة إلى عدد من دول الخليج التي لا تزال تتعرض لضربات إيرانية، “اعتماد تعديل في الإنتاج” مقداره 206 آلاف برميل يوميا اعتبارا من أيار/مايو.

لكن التحالف حذر من أن تضرر البنية التحتية للطاقة يزيد من تقلبات سوق النفط، ما قد يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية لفترة طويلة في المستقبل.

