تراجع كبير في أسعار النفط مع إعلان ترامب “قرب التوصل “إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي

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سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من ثلاثة بالمئة الخميس مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب “قرب التوصل” إلى اتفاق مع طهران حول ملفها النووي.

وتراجع سعر نفط ويست تكساس الوسيط بنسبة 3,29% مسجلا 61,7 دولارا للبرميل، فيما هبط سعر برنت بنسبة 3,15% مسجلا 64,1 دولارا بعد إعلان ترامب في قطر الخميس “أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق (مع إيران)”.

وبدأت الأسعار بالتراجع الخميس وسط مؤشرات على احتمال قبول إيران بعض المطالب.

وأعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء أنّ الجمهورية الإسلامية مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عنها فورا، بحسب محطة ان بي سي نيوز.

وفي مقابلة أجرتها معه المحطة التلفزيونية الأميركية، قال علي شمخاني إنّ إيران تتعهّد عدم بناء أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية، وذلك كله مقابل الرفع الفوري لجميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية”.

وردّا على سؤال عمّا إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاق اليوم إذا ما تمّت تلبية مطالبها، قال شمخاني “نعم”.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه المحطة، أنّ “الأمر لا يزال ممكنا. إذا نفذ الأميركيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل”، وهو ما “سيحسّن الوضع في المستقبل القريب”.

دان/غ ر-غد/