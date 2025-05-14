The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب: “لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثّتها شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى “إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين”.

 وأضاف “آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام” في الاتفاق.

وبدأ البلدان الأربعاء تعليق الرسوم الجمركية الإضافية الباهظة التي تبادلا فرضها خلال الحرب التجارية التي انخرطا فيها أخيرا.

وفي إطار هذه الحرب بلغت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصين 145%، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأميركية 125%. لكنّ البلدين اتّفقا أخيرا على خفض هذه النسب إلى 30% و10% على التوالي.

وفي هذا الصدد قال ترامب “كما تعلمون، قبل سنوات عديدة فتحنا أبواب الولايات المتّحدة على التجارة، والآن آن الأوان للصين لأن تنفتح”.

وفي المقابلة نوّه الملياردير الجمهوري بتمكّنه من التوصل إلى “اتفاق” مع الصين، مؤكّدا أنّ “العلاقات معها جيّدة للغاية”.

وأضاف “لطالما كانت علاقتي جيّدة بالرئيس شي (جينبينغ)، وبطبيعة الحال انقطعت بسبب كوفيد”.

وأضاف “عدا ذلك، كانت لدي دائما علاقة رائعة (مع الرئيس الصيني)، وأكنّ الكثير من الاحترام له، وسنرى كيف ستسير الأمور”.

يس/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية