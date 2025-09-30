The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: أمام حماس مهلة 3 أو 4 أيام للرد على خطة غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حوالي ثلاثة أو أربعة أيام للرد على مقترحه بشأن خطة السلام في غزة وإلا سيواجهون عواقب.

وأضاف ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض أن القادة الإسرائيليين والعرب قبلوا الخطة و”ننتظر فقط حماس”.

وذكر أن أمام حماس حوالي “ثلاثة أو أربعة أيام” للرد.

وتابع “إما أن تقبل حماس (الخطة) أو لا، وإن لم تفعل فستكون نهاية مؤسفة للغاية”.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك مجال للتفاوض بشأن خطة السلام، قال ترامب “ليس كثيرا”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

