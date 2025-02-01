ترامب: أمريكا نفذت غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال

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من إدريس علي وفيل ستيوارت وجاسبر وارد

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية في الصومال يوم السبت استهدفت أحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم الدولة الإسلامية وأعضاء آخرين من التنظيم المسلح مما أسفر عن مقتل كثيرين منهم.

وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال “هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا”.

وتابع “الضربات تسببت في تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها وقتل الكثير من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن الغارات التي شنتها بلاده يوم السبت استهدفت جبال جوليس، مضيفا أن التقييم الأولي يشير إلى مقتل عدد كبير من المسلحين. وأوضح هيجسيث أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الرواية من مصادر مستقلة.

وقال مكتب الرئيس الصومالي إنه تم إبلاغ الرئيس حسن شيخ محمود بالغارات الجوية التي وقعت في شمال البلاد.

وأضاف المكتب في منشور على منصة إكس أن الرئيس الصومالي ” يقر بالدعم الثابت من الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب الدولي”.

وتابع “هذه العملية الأحدث تعزز الشراكة الأمنية القوية بين الصومال والولايات المتحدة في مكافحة التهديدات الإرهابية”.

وقال مسؤول في مكتب الرئيس الصومالي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الحكومة ترحب بهذه الخطوة.

وأضاف المسؤول “الصومال لا يمكن أن يكون ملاذا آمنا للإرهابيين”، مشيرا إلى أن تأثير الضربات ما زال قيد التقييم.

وقال هيجسيث إن الغارات تقلل من قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على “التخطيط لشن هجمات إرهابية وتنفيذها” على النحو الذي يهدد الولايات المتحدة وشركاءها والمدنيين الأبرياء.

وأضاف في بيان “(إنها) ترسل إشارة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة دائما للعثور على الإرهابيين الذين يهددونها هي وحلفاءنا والقضاء عليهم، حتى عندما نباشر حماية الحدود بشكل قوي ونجري الكثير من العمليات الأخرى تحت قيادة الرئيس (دونالد) ترامب”.

وتنفذ الولايات المتحدة غارات جوية على نحو متكرر في الصومال منذ سنوات.