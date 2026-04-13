ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق
واشنطن 13 أبريل نيسان(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن إيران تريد إبرام اتفاق، وإنه لن يوافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى بدء “فرض السيطرة” على السفن المارة عبر مضيق هرمز.
وأضاف ترامب أن إيران “أجرت اتصالا صباح اليوم” وإنها “ترغب في التوصل إلى اتفاق”. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة ما ذكره ترامب.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.. لا يمكننا السماح لأي دولة بابتزاز العالم أو استغلاله”.
(إعداد شيرين عبد العزيز وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)