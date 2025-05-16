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ترامب: الصحفي الأمريكي أوستن تايس مختف منذ سنوات عديدة

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على متن الطائرة الرئاسية (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختُطف في سوريا منذ ما يربو على 12 عاما، لم يره أحد منذ سنوات.

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان قد تطرق لقضية تايس خلال لقائه بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية يوم الأربعاء، أجاب “أتحدث دوما عن أوستن تايس. (لكن) الآن.. أنتم تعلمون أن أستون تايس لم يُر منذ سنوات عديدة”.

وتابع “لديه أم عظيمة تعمل جاهدة للعثور على ابنها. لذلك أتفهم الأمر، لكنه مختف منذ سنوات طويلة جدا”‭.‬

تايس جندي سابق في البحرية الأمريكية وصحفي مستقل كان يبلغ من العمر 31 عاما وقت اختطافه في أغسطس آب 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة في دمشق ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والذي أطاح به مقاتلو المعارضة وفرضوا سيطرتهم على العاصمة دمشق في ديسمبر كانون الأول. ونفت سوريا احتجازه.

وحث المسؤولون الأمريكيون على الإفراج عن تايس بعد سقوط الحكومة. وحينها عبر الرئيس السابق جو بايدن عن اعتقاده بأن تايس لا يزال على قيد الحياة.

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