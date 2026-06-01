ترامب: تواصلت مع حزب الله عبر وسطاء

واشنطن أول يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه تواصل مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران عبر وسطاء وإنه حصل على تعهد من الجماعة بعدم مهاجمة إسرائيل.

وأضاف أنه تحدث أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأن إسرائيل وافقت على سحب أي قوات كانت تستعد لشن هجوم في جنوب لبنان.

ولم يجر أي رئيس أمريكي اتصالا مع حزب الله سواء عبر وسطاء أو مباشرة. وتصنف الولايات المتحدة الجماعة منظمة إرهابية.

وذكر ترامب في منشور على تروث سوشال “أجريت اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بيبي نتنياهو، ولن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك أُمرت بالرجوع بالفعل”.

وأضاف “وبالمثل، أجريت، من خلال ممثلين رفيعي المستوى، اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع حزب الله، ووافقوا على وقف جميع أعمال إطلاق النار”.

وقال مسؤول لبناني لرويترز إن حزب الله أبلغ الولايات المتحدة، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، استعداده لوقف الهجمات على شمال إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن شن أي غارات على بيروت وضواحيها.

وتُعد المعارك الدائرة في لبنان من أسوأ تداعيات الحرب على إيران إذ تسببت في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ الثاني من مارس آذار حين بدأ حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع إيران.

وفي أحدث تطور قال ⁠الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت أمس السبت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما استدعى إغلاق مدارس وفرض قيود.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)