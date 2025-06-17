ترامب: مغادرتي قمة مجموعة السبع مبكرا “لا علاقة لها” بوقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن مغادرته المبكرة لقمة دول مجموعة السبع “لا علاقة لها” بالعمل على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، نافيا بذلك تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ترامب قدم اقتراحا لوقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال يوم الثلاثاء بعدما غادر القمة المنعقدة في كندا عائدا إلى واشنطن “ماكرون قال خطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران”.