ترامب: هناك فرصة جيدة لإبرام اتفاق نووي مع إيران

واشنطن 18 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن هناك “فرصة جيدة جدا” لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي، وذلك بعد ساعات من إعلانه إرجاء هجوم عسكري مقرر للسماح بمواصلة المفاوضات.

وقال ترامب إن قادة من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط طلبوا منه تأجيل هجوم عسكري كان من المقرر شنه غدا الثلاثاء على إيران للسماح باستمرار المفاوضات معها، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لشن هجوم واسع النطاق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب للصحفيين “يبدو أن هناك فرصة جيدة جدا لتوصلهم إلى حل ما. إذا تمكنا من تحقيق ذلك دون قصفهم بقوة بالغة، فسأكون سعيدا جدا”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

