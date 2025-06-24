ترامب: يمكن للصين مواصلة شراء النفط من إيران ونأمل أن تشتري كميات منا أيضا

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من تيموثي جاردنر

(رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأمريكية.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال قائلا “يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضا”، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز أن ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ أن إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

وأضاف المسؤول “يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلا من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية”.

وجاء منشور ترامب بعد إعلانه أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب القصف الأمريكي في مطلع الأسبوع على ثلاث منشآت نووية. ووبخ ترامب البلدين بسبب الانتهاكات المبكرة للهدنة.

وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو ستة بالمئة.

وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحولا في السياسة الأمريكية بعد أن قال ترامب في فبراير شباط إنه سيعيد فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

وفرض ترامب جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة، ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني.

وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان إنرجي “إن الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل” للعقوبات.

وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، قد يعلق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذيية أو بموجب صلاحيات يمنحها الكونجرس للرئيس.

وقال موديل إن ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائيا.

ودأبت‭‭ ‬‬الصين على معارضة ما وصفتها بأنها “إساءة استخدام واشنطن للعقوبات الأحادية غير القانونية”، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترامب.

ومن شأن زيادة الصين ومستهلكين آخرين مشترياتهم من النفط الإيراني أن تزعج السعودية حليفة الولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين إن ترامب أشار إلى ما يريد أن يحدث وأن إدارته تركز على تحقيقه، لكنها لم تفصح عن طبيعة الأمر.