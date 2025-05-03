The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب يؤكد أن الاقتصاد سينتعش مقرا رغم ذلك بمخاطر انكماش

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياساته ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد، مقرا في الوقت نفسه باحتمال  حصول انكماش في المرحلة الأولى.

وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي في أكبر قوة اقتصادية في العالم في الفصل الأول من العام 2025 بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية، مع بداية ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض، بحسب ما أظهرت أرقام صدرت الأربعاء.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز “إنها مرحلة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستجري بشكل ممتاز”، بحسب مقتطفات من مقابلة تبثها الشبكة بالكامل الأحد.

وسئل عن خطر حصول انكماش في الولايات المتحدة، فأجاب أن “أي شيء قد يحصل”.

وتابع “لكنني أعتقد أننا سنشهد أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا. أعتقد أننا سنشهد أكبر فورة اقتصادية في التاريخ”.

 وتسجل الأسواق المالية اضطرابا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ باشر حربا تجارية فارضا رسوما جمركية شاملة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة.

غير أن أسعار الأسهم عاودت الارتفاع الجمعة في وول ستريت بعد صدور تقرير حكومي بشأن البطالة والتوظيف تضمن بيانات أفضل مما كان متوقعا.

 شكت/دص/غد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية