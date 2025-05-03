ترامب يؤكد أن الاقتصاد سينتعش مقرا رغم ذلك بمخاطر انكماش

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن سياساته ستؤدي في نهاية المطاف إلى ازدهار الاقتصاد، مقرا في الوقت نفسه باحتمال حصول انكماش في المرحلة الأولى.

وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي في أكبر قوة اقتصادية في العالم في الفصل الأول من العام 2025 بنسبة 0,3% بوتيرة سنوية، مع بداية ولاية ترامب الثانية في البيت الأبيض، بحسب ما أظهرت أرقام صدرت الأربعاء.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز “إنها مرحلة انتقالية، وأعتقد أن الأمور ستجري بشكل ممتاز”، بحسب مقتطفات من مقابلة تبثها الشبكة بالكامل الأحد.

وسئل عن خطر حصول انكماش في الولايات المتحدة، فأجاب أن “أي شيء قد يحصل”.

وتابع “لكنني أعتقد أننا سنشهد أعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا. أعتقد أننا سنشهد أكبر فورة اقتصادية في التاريخ”.

وتسجل الأسواق المالية اضطرابا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إذ باشر حربا تجارية فارضا رسوما جمركية شاملة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة.

غير أن أسعار الأسهم عاودت الارتفاع الجمعة في وول ستريت بعد صدور تقرير حكومي بشأن البطالة والتوظيف تضمن بيانات أفضل مما كان متوقعا.

شكت/دص/غد