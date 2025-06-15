ترامب يحضر عرضا عسكريا في واشنطن على وقع تظاهرات تتهمه ب”الديكتاتورية”

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حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في واشنطن عرضا عسكريا طالما سعى لتنظيمه وتزامنت إقامته مع عيد ميلاده ال79، في حين خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين الرافضين للعرض في جميع أنحاء البلاد متهمين الرئيس الجمهوري ب”الديكتاتورية”.

وأدى ترامب التحية العسكرية مع صعوده والسيدة الأولى ميلانيا إلى منصة ضخمة أمام البيت الأبيض، حيث تعالت هتافات “أميركا أميركا” قبل أن تمر الدبابات وتحلق الطائرات فوق رؤوس الحاضرين ويسير نحو سبعة آلاف جندي في شوارع واشنطن.

وأقيم العرض احتفالا بالذكرى ال250 لتأسيس الجيش الأميركي والذي صادف أيضا أن أنه يوم عيد ميلاد ترامب.

وتبدى الانقسام السياسي في الولايات المتحدة مع خروج تظاهرات “لا ملوك” إلى الشوارع في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو وفيلادلفيا وهيوستن وأتلانتا ومئات المدن الأميركية الأخرى للتنديد بما يقولون إنه تجاوزات “استبدادية” لترامب.

وقال منظمو احتجاجات “لا ملوك” إنّ التظاهرات تأتي “ردا مباشرا على عرض ترامب المبالغ فيه” والذي “يموله دافعو الضرائب فيما يُقال لملايين الناس إنه لا يوجد أموال”.

لكن طغى على العرض العسكري في العاصمة نبأ مقتل مشرّعة ديموقراطية السبت في ولاية مينيسوتا الشمالية.

وسارع ترامب إلى إدانة “إطلاق النار المروّع” الذي أودى بحياة ميليسا هورتمان العضو في مجلس نواب ولاية مينيسوتا وزوجها.

ووفق حاكم الولاية تيم والز، فقد قتلت هورتمان وزوجها “بالرصاص في وقت مبكر من صباح اليوم في ما يبدو أنه اغتيال بدوافع سياسية”، مضيفا أن مسؤولا منتخبا ثانيا وزوجته أصيبا أيضا بجروح بعد استهدافهما.

وتبحث السلطات عن شخص يدعى فانس بولتر يبلغ 57 عاما يعتقد أنه انتحل صفة شرطي ويشتبه بأنه على صلة بإطلاق النار في مينيسوتا. وعثر في سيارته على منشورات تحمل شعار “لا ملوك” وعلى بيان ترد فيه أسماء عدد من المسؤولين.

– “يوم عظيم”

والعروض العسكرية أكثر شيوعا في عواصم مثل موسكو وبيونغ يانغ مقارنة بواشنطن، لكن ترامب طالما أعرب عن رغبته لإقامة عرض عسكري منذ حضوره العرض بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017.

وتحقق حلمه السبت في واشنطن مع عرض ضخم بلغت تكلفته 45 مليون دولار، على الرغم من أنه بدأ قبل نحو نصف ساعة من الموعد المحدد بسبب توقعات بهطول أمطار وحصول عواصف رعدية.

وبدأ العرض بإطلاق 21 طلقة مدفعية تحية لترامب، تلاها تقديم علم وطني له من قبل فريق مظليين تابع للجيش هبط من السماء.

وتمركزت دبابتان ضخمتان من طراز أبرامز أمام المنصة التي كان يجلس عليها ترامب.

ومر بعد ذلك جنود بأزياء وأسلحة تمثل عصورا مختلفة من تاريخ الولايات المتحدة، وكان المذيع يروي الانتصارات على القوات اليابانية والألمانية والصينية والفيتنامية في الحروب الماضية.

وكان ترامب قد اعتبر على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” بأن هذا يوم “عظيم لأمريكا”.

– “عرض مبتذل”

في الأثناء، رفض البيت الأبيض تظاهرات “لا ملوك” ووصفها بأنها “فشل كامل”، زاعما أن أعداد المشاركين فيها “ضئيلة”.

واستهدف بعض المتظاهرين منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت سارة هارغرايف (42 عاما) لوكالة فرانس برس في ضاحية بيثيسدا في واشنطن خلال تحرك احتجاجي “أعتقد أنه مثير للاشمئزاز” في إشارة إلى العرض العسكري الذي وصفته بأنه “استعراض للنهج الاستبدادي”.

واتهم المنتقدون ترامب بالتصرف كخصوم الولايات المتحدة المستبدين.

من جانبه، قال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الذي انتقد ترامب لنشره قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس من دون موافقته، إنه “عرض مبتذل للضعف”.

وأضاف الخميس أن العرض “من النوع الذي تراه مع كيم جونغ أون وتراه مع بوتين وتراه مع الديكتاتوريين حول العالم. الاحتفال بعيد ميلاد القائد العزيز؟ يا له من أمر مُحرج”.

دك/غد-ناش-ود/سام