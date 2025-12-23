ترامب يرى غرينلاد حاجة للأمن القومي بعد غضب دنماركي من تعيين موفد أميركي

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حاجة بلاده الى غرينلاند لضرورات “الأمن القومي”، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطن تعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025، كرر ترامب الحديث عن “حاجة” بلاده الى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مرارا عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترامب الأحد تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفدا خاصا إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترامب موقفه من الإقليم الاثنين، اذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا “نحتاج الى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن”.

أضاف “اذا نظرتم الى غرينلاند، اذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفنا روسية وصينية في كل مكان”، متابعا “نحتاج إليها من أجل الأمن القومي”.

وأكد أنه “يجب أن نحصل عليها”، مشيرا الى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند “جزءا من الولايات المتحدة”. وتوجه في منشور على منصة إكس الأحد بعيد تعيينه، الى ترامب بالقول “إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعا في جعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة”.

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في بيان مشترك الاثنين، بأن “الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي”.

وأضافا أنّه “لا يمكن ضمّ دولة أخرى. حتى مع التذرّع بالأمن الدولي”، مؤكدَين أنهما ينتظران “احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة”.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن تعيين ترامب موفدا لغرينلاند “غير مقبول”.

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين السفير الأميركي “لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطا أحمر، وطالبنا أيضا بتقديم تفسيرات”.

وأردف أنه “طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا”.

وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة إكس أنّ “وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي”.

وأضافا أنّ “هذين المبدأين أساسيان ليس فقط للاتحاد الأوروبي بل أيضا لدول العالم بأسره”.

– موقع استراتيجي –

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في كانون الثاني/يناير أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءا من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترامب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة إكس في العاشر من كانون الثاني/يناير، إنّ “الرئيس ترامب محق تماما”. وأضاف “يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعا لهم، ورائعا لنا! فلنفعلها!”.

وتثير الجزيرة اهتمام ترامب نظرا الى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها في المنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها اعتبارا من حزيران/يونيو 2020.

وفي نهاية آذار/مارس، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غرب الجزيرة. واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية آب/أغسطس، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك بأنّ ثلاثة مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترامب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.

