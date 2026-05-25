ترامب يطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران

حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان، على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران.

وفي منشور مطوّل على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها السبت حول جهود إنهاء الحرب مع إيران وقال “أوضحت أنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب على جميع هذه الدول، كحد أدنى وبشكل متزامن، الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية”.

وأدت الاتفاقيات الإبراهيمية التي تمّ توقيعها برعاية ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

لكن العديد من الدول رفضت حتى الآن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، خصوصا السعودية، وسوريا ولبنان المجاورين لإسرائيل.

ومع اندلاع الحرب المدمرة في غزة في أعقاب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استبعدت الرياض أي تطبيع مع إسرائيل من دون رسم ملامح مسار يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال ترامب الاثنين إن عملية الاعتراف بإسرائيل “يجب أن تبدأ بالتوقيع الفوري من قبل المملكة العربية السعودية وقطر، ويجب أن تحذو جميع الدول الأخرى حذوهما”.

وأضاف “إذا لم تفعل (هذه الدول) ذلك، فإنها لن تكون جزءا من هذا الاتفاق (مع إيران) لأنّه يكشف عن نوايا سيئة”.

وتابع “من الممكن أن يكون لدى دولة أو دولتين سبب لعدم القيام بذلك، وسيتم قبول ذلك، ولكن يجب أن تكون معظم الدول مستعدّة”.

