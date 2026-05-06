ترامب يعلن تعليق العملية الأميركية في مضيق هرمز آملا التوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيعلّق العملية العسكرية الأميركية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وبدأ الاثنين “مشروع الحرية” الذي أطلقه ترامب لمساعدة السفن على مغادرة مضيق هرمز الذي يؤدي إلى الخليج والذي أغلقته إيران عليه ردا على تعرضها للهجوم.

لكن ترامب أعلن على منصته تروث سوشال أنه سيعلّقه بناء على طلب من باكستان الوسيطة ودول أخرى، قائلا إنه “تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي” مع طهران.

وأضاف “لقد اتفقنا على أنه في حين سيبقى الحصار ساري المفعول بالكامل، فإن +مشروع الحرية+… سيعلّق لفترة وجيزة لمعرفة ما إذا كان من الممكن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتوقيعه أم لا”.

وأوضح أن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية الذي دخل حيز التنفيذ في 13 نيسان/أبريل، سيبقى قائما.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن الثلاثاء أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران، رغم تأكيد القوات الأميركية استعدادها لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران في حال تلقّت أوامر بذلك في وقت لوّح البنتاغون برد “مدمّر” على أي هجمات تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز.

وصرح روبيو في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بأن “عملية +الغضب الملحمي+ انتهت، كما أبلغ الرئيس الكونغرس. أنهينا هذه المرحلة منها”.

وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كين الثلاثاء أن قواته على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران، في حال تلقت أوامر بذلك، مضيفا أنه “لا ينبغي لأي خصم أن يفسّر ضبط النفس الحالي على أنه ضعف في العزيمة”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الشوري الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران “لم تبدأ بعد” تصعيدها في هذا الممر التجاري الحيوي.

وتوعّد الحرس الثوري الايراني بـ”رد حازم” على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه.

وأتى ذلك بعدما أعلنت الإمارات أنها تصدت لوابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة من إيران لليوم الثاني على التوالي، الامر الذي نفته طهران.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، تسيطر طهران على المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج النفط العالمي وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال.

وفي مواجهة هذا الوضع الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ العام 2022، مارست واشنطن ضغوطا على طهران لإعادة فتح الممر البحري.

وبعدما فرضت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، أطلقت الاثنين عملية “مشروع الحرية” لمرافقة السفن العالقة في الخليج للخروج منه عبر المضيق.

وردت طهران الاثنين بشنّ ضربات على الإمارات، ونفذت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على سفن عسكرية أميركية، تمّ اعتراضها وفقا للقيادة المركزية (سنتكوم). وأفادت كوريا الجنوبية الاثنين عن وقوع انفجار أعقبه حريق على متن سفينة تابعة لها في المضيق.

وأعلن روبيو في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع قرار على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “للدفاع عن حرية الملاحة وتأمين مضيق هرمز”.

وقال الوزير إن مشروع القرار الذي صيغ بالشراكة مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر، “يطالب إيران بوقف الهجمات والتلغيم وكل أنواع الرسوم” في المضيق.

في الأثناء، حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران على القيام بخيار “ذكي” وإبرام اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و”قتل” مزيد من الناس.

وكان وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قد أكد في وقت سابق أن بلاده “لا تسعى إلى مواجهة” في مضيق هرمز، لكنه شدد على أن أي هجوم إيراني سيُواجَه “بقوة نارية أميركية ساحقة ومدمّرة”.

وكان قاليباف، الذي قاد الوفد المفاوض مع واشنطن في إسلام آباد في 11 نيسان/أبريل، قد أعلن الثلاثاء أن بلاده تعمل على “ترسيخ معادلة جديدة لمضيق هرمز”.

وقال على أكس “نعلم أن استمرار الوضع القائم غير محتمل للولايات المتحدة، في حين أننا لم نبدأ بعد”، متهما واشنطن وحلفاءها بـ”تعريض” سلامة النقل البحري للخطر.

وحذّر القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر من أن بلاده مستعدة لاستخدام “كامل سلاح الجو” ضد إيران إذا لزم الأمر، فيما أشار رئيس الأركان إيال زامير إلى أن “الجيش الإسرائيلي يظل في حال تأهب قصوى على كل الجبهات (…) نحن مستعدون للرد بقوة على أي محاولة للمساس باسرائيل”.

– “تصعيد خطير” –

طالب ترامب مرارا إيران بإعادة فتح المضيق. وأعلن الأحد “مشروع الحرية” لمرافقة السفن العالقة في الخليج للخروج عبر المضيق بمواكبة عسكرية أميركية.

وحتى 29 نيسان/أبريل، كان عدد السفن التجارية العالقة في تلك المنطقة أكثر من 900، وفق شركة “أكس مارين” للبيانات البحرية.

وفي خضم هذه التطورات، وصل وزير الخاردية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين الثلاثاء لإجراء محادثات، بينما تراوح الجهود الدبلوماسية مكانها في ظل تباعد المواقف الأميركية والإيرانية، خصوصا بشأن مضيق هرمز والملف النووي.

وأعلنت الإمارات الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران لليوم الثاني على التوالي، بعدما اعتبرت هجمات الاثنين “تصعيدا خطيرا”.

لكن القوات المسلحة الايرانية نفت في شكل قاطع أن تكون شنت هجمات على الامارات.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق باسم “مقر خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، قوله إن “القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد دولة الإمارات خلال الأيام الماضية”.

وكانت توالت إدانات للهجوم على الإمارات من الهند، ثم على لسان المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي من المرتقب أن يتحدث مع نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في وقت لاحق الثلاثاء.

وأكد بيزشكيان أن طهران لا تزال مستعدة للحوار، لكنه قال إن “مشكلتنا تكمن في أن الولايات المتحدة تنتهج من جهة سياسة الضغوط القصوى ضد بلادنا، ومن جهة أخرى تتوقع من إيران أن تجلس إلى طاولة المفاوضات وأن ترضخ في النهاية لمطالبها الأحادية. معادلة كهذه مستحيلة”.

وانضمت السعودية إلى الدعوات لخفض التصعيد، مطالبة بـ”جهود دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي”.

في لبنان، ورغم بدء سريان وقف لإطلاق نار في السابع عشر من نيسان/أبريل، واصلت إسرائيل التي ما زالت تحتل مساحات من المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني، عملياتها العسكرية.

والإثنين، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى اتفاق أمني ووقف الهجمات الإسرائيلية قبل أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وهو اجتماع سيكون تاريخيا في حال حصوله اقترح ترامب عقده هذا الشهر في البيت الأبيض.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار/مارس، عن مقتل نحو 2700 شخص وإصابة أكثر من 8200.

