ترامب يعلن تمديد المهلة قبل استهداف محطات الطاقة الإيرانية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من باجراف أتشاريا وكانيشكا سينغ

واشنطن 26 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سيمدد مهلة قبل شن هجمات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام بناء على وصفه بأنه طلب من الحكومة الإيرانية، وأضاف أن المحادثات مع طهران تسير “على نحو جيد للغاية”.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشال “بناء على طلب الحكومة الإيرانية، سأعلق تدمير محطات الطاقة 10 أيام، حتى يوم الاثنين السادس من أبريل 2026، الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة”.

وقال “المحادثات جارية، وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام الكاذبة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد للغاية”.

وقال ترامب لاحقا لبرنامج (ذا فايف) على فوكس نيوز “منحتهم فترة 10 أيام. وكانوا قد طلبوا سبعة أيام”.

وأضاف ترامب، الذي ذكر أهدافا وجداول زمنية متغيرة للحرب مع إيران تتراوح بين الإطاحة بالحكومة الإيرانية وتدمير قدراتها العسكرية والصاروخية، لشبكة فوكس نيوز أنه يعتقد أن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب.

وتابع قائلا “بشكل ما، انتصرنا بالفعل”.

وقال ترامب إن على إيران إبرام اتفاق أو مواجهة هجوم متواصل.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

