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ترامب يعيّن الملياردير جاريد ايزاكمان رئيسا لناسا

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أعلن دونالد ترامب الأربعاء تعيين الملياردير جاريد ايزاكمان، وهو أول رائد فضاء خاص تجوّل في الفضاء، رئيسا لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وكتب الرئيس المنتخب على شبكة “تروث سوشل” الخاصة به “يسعدني تعيين جاريد ايزاكمان، وهو رجل أعمال بارع وطيار ورائد فضاء، رئيسا لوكالة الفضاء الأميركية(ناسا)”.

ويُحتمل أن يشكل هذا التعيين تضاربا في المصالح، نظرا إلى العلاقات المالية بين جاريد، وهو رئيس شركة “شيفت 4” المالية، وإيلون ماسك رئيس شركة “سبايس اكس” والعضو المستقبلي في إدارة دونالد ترامب.

وأصبح رجل الأعمال البالغ 41 عاما شخصية بارزة في رحلات الفضاء التجارية بسبب تعاونه مع “سبايس اكس”، كما أنه مؤيد قوي لإيلون ماسك الذي سيشارك في رئاسة “لجنة الكفاءة الحكومية”.

وأنشأ جاريد ايزاكمان المتحدر من ولاية بنسلفانيا، الشركة التي أصبحت “شيفت 4 بايمنتس” من منزل عائلته عندما كان يبلغ 16 عاما. هو طيار متمرس ومؤهل لقيادة الطائرات العسكرية، كما أنه شارك في عروض جوية وحقق رقما قياسيا عالميا لرحلة حول العالم.

وقال ايزاكمان في بيان “سنحقق حتما اقتصادا فضائيا مزدهرا، اقتصاد سيوفر فرص العيش والعمل في الفضاء لعدد لا يحصى من الناس. وفي ناسا، سنستكشف هذه الاحتمالات بشغف”.

وفي أيلول/سبتمبر، أنجز ايزاكمان أول عملية تجوّل خاصة في الفضاء على الإطلاق.

وسبق لعشرات الأشخاص أن نفّذوا مهمات مدنية في الفضاء، لكنّ ايزاكمان هو أول رائد فضاء خاص يغادر مركبة فضائية، في عملية محفوفة بالمخاطر لا تزال حتى اليوم مخصصة للمحترفين.

عأ/رك/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية