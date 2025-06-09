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ترامب يقول إنه ناقش الملف الإيراني مع نتنياهو

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المحادثات يوم الخميس من أجل التوصل إلى اتفاق نووي.

وصف ترامب طهران بأنها مفاوض صعب المراس، وقال إن عملية تخصيب اليورانيوم هي العائق الرئيسي أمام إبرام اتفاق بين الجانبين.

وقال ترامب خلال حدث اقتصادي في البيت الأبيض “نقوم بالكثير من العمل بشأن إيران في الوقت الراهن.. الأمر ليس سهلا… إنهم مفاوضون متمرسون”.

وأضاف ترامب “يطلبون أشياء لا يمكن تنفيذها. لا يريدون التخلي عما يجب أن يتخلوا عنه. يسعون إلى التخصيب. لا يمكن القبول بالتخصيب فنحن نريد عكس ذلك تماما. وحتى الآن لم يغيروا موقفهم”.

وفي حين تعتزم طهران تقديم مقترح بشأن اتفاق نووي مخالف للمقترح الأمريكي، قال ترامب “لقد طرحوا علينا أفكارهم بشأن الاتفاق. وقلت لهم، كما تعلمون، هذا غير مقبول تماما”.

وقال ترامب إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي الملف الإيراني وموضوعات أخرى. وأوضح أن الاتصال سار على نحو جيد للغاية.

وذكر بيان أصدره مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء قال إنه تحدث مع ترامب وإن الرئيس أبلغه أن المحادثات ستستمر في نهاية الأسبوع.

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