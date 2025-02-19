ترامب يكثف هجماته على زيلينسكي وبوتين ينظر “بإيجابية” الى مباحثات الرياض

afp_tickers

6دقائق

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء جولة ثانية من الهجمات على نظيره فولوديمير زيلينسكي قائلا إنه “ديكتاتور بلا انتخابات” بعدما اتهمه الرئيس الأوكراني بالعيش “في مساحة من التضليل” الروسي، وهي انتقادات تثير مخاوف من حدوث قطيعة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

من جهته، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بالطبيعة “الإيجابية” للمباحثات الروسية-الأميركية التي جرت الثلاثاء في السعودية، وهي الأولى على مستوى وزارتي الخارجية الأميركية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022.

ومن فلوريدا، كرر الرئيس الأميركي الأربعاء انتقاداته العنيفة التي وجهها في اليوم السابق، متهما زيلينسكي بأنه “ديكتاتور بلا انتخابات” في تكرار لخطاب الكرملين، إذ لم تنظم أوكرانيا انتخابات رئاسية عام 2024 بسبب الحرب.

وكان زيلينسكي اعتبر قبل تصريحات ترامب أن الرئيس الأميركي “يعيش في مساحة من التضليل” إذ إنه يكرر تساؤلات الكرملين حول شرعية زيلينسكي والحرب.

– الكرملين يكتب له كل شيء” –

من جهته، أكد فلاديمير بوتين الأربعاء، أن دونالد ترامب تلقى “معلومات موضوعية” منذ عودته إلى السلطة.

واتهم الرئيس الأميركي في تصريحاته التي أثارت صدمة في أوكرانيا، زيلينسكي بأنه لا يحظى بشعبية وانتقد عدم تنظيم الانتخابات وأكد “اختلاس” جزء من المساعدات الأميركية.

لكنّ فولوديمير زيلينسكي يحظى بثقة 57 % من الأوكرانيين، وفق ما أظهر استطلاع أجراه المعهد الدولي لعلم الاجتماع في كييف مطلع شباط/فبراير ونُشر الأربعاء، وليس 4 % كما قال ترامب.

وانتهت ولاية الرئيس الأوكراني في أيار/مايو 2024، لكن أوكرانيا لم تنظم انتخابات بسبب الحرب والأحكام العرفية، بالإضافة إلى أن ملايين الأوكرانيين فروا إلى خارج البلاد فيما أصبحت 20 % من الأراضي خاضعة للاحتلال الروسي.

وفي حين أكد ترامب أن واشنطن “قدّمت 350 مليار دولار” لأوكرانيا واتهم زيلينسكي بعدم معرفة “أين ذهبت نصف الأموال”، قدّر معهد كيل الاقتصادي المساعدات الأميركية ب114,2 مليار دولار منذ العام 2022.

وقال إيفان بانياس، وهو جندي يبلغ 51 عاما لوكالة فرانس برس في كييف الأربعاء “لدي انطباع بأن ترامب يخاف من بوتين”.

بدورها، قالت سفيتلانا أولكساندريفنا (65 عاما) التي تعيش أيضا في العاصمة الأوكرانية، إنها “فوجئت” بتصريحات دونالد ترامب وأضافت “إنه قوي جدا، رئيس بلد غني جدا وقوي جدا وما يقوله مماثل لما تقوله موسكو، كما لو أن الكرملين يكتب له كل شيء”.

ويأتي ذلك مع وصول المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى كييف.

وقال كيلوغ من العاصمة الأوكرانية “نتفهّم الحاجة إلى ضمانات أمنية. نحن واضحون للغاية بشأن أهمية ذلك في إطار سيادة” أوكرانيا.

من جهته، رحب الرئيس الروسي باستئناف الحوار الروسي الأميركي.

والتقى وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ماركو روبيو الثلاثاء في السعودية، في أول لقاء على هذا المستوى منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022، في حين ندد زيلينسكي بمحادثات “حول أوكرانيا بدون أوكرانيا”.

وفي حديثه للتلفزيون الروسي، قال بوتين إنه “قيم بشكل إيجابي” هذه المناقشات، مرحبا “بخطوة أولى”.

وأضاف “من دون تعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، يستحيل حلّ مشكلات عدة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية”.

كذلك، اتفق روبيو ولافروف على التفاوض بشأن أوكرانيا، بدون دعوة كييف أو الأوروبيين الذين يخشون التوصل إلى اتفاق خلف ظهورهم وضد مصالحهم.

– “سأكون سعيدا بلقاء دونالد” –

ورأى بوتين أن الفريق الذي أرسله دونالد ترامب كان “منفتحا على عملية التفاوض” واتهم الأوكرانيين والأوروبيين بمعارضة المحادثات.

وأضاف “سأكون سعيدا بلقاء دونالد (ترامب) (…) وأعتقد أنه سيكون كذلك أيضا”، لكنه أوضح أنه لا يستطيع تحديد متى يمكن تنظيم اجتماع مماثل.

ميدانيا، أكد بوتين الأربعاء أن قواته دخلت ليلا الأراضي الاوكرانية انطلاقا من منطقة كورسك، الامر الذي نفته أوكرانيا.

وقال بوتين إن “المعلومة الاخيرة التي وصلتني قبل ساعة فقط هي أن مقاتلي اللواء 810 عبروا هذه الليلة الحدود بين روسيا واوكرانيا”.

وذكرت وكالة تاس ان هذه القوات اتت من منطقة كورسك حيث تدور المعارك منذ الصيف إثر سيطرة قوات كييف على بضع مئات من الكيلومترات المربعة.

وسارعت كييف إلى نفي ما أعلنه بوتين، وقال أندري كوفالينكو، المتحدث باسم مركز الحكومة الأوكرانية لمكافحة المعلومات المضللة، عبر تلغرام “معلومات بوتين عن هجوم روسي واسع النطاق كذب”، مشيرا إلى أن “مجموعة استطلاع وتخريب” روسية حاولت الدخول إلى أوكرانيا لكن تم تدميرها.

دك-رلي-اوبي/الح/ب ق