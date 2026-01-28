ترامب يهاجم رئيس بلدية مينيابوليس وتوقيف عنصرين عن العمل

afp_tickers

4دقائق

بعدما تعهّد “تخفيف التصعيد”، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمهاجمة رئيس بلدية مينيابوليس، حيث أُوقف عن العمل عنصران ضالعان في إطلاق نار أودى بحياة مدني.

ولا تزال المدينة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة تعاني من صدمة إثر مقتل الممرض الأميركي أليكس بريتي (37 عاما) برصاص شرطة الحدود الأميركية، بعد مقتل الأميركية رينيه غود البالغة 37 عاما أيضا، والأم لطفلين في 7 كانون الثاني/يناير، برصاص شرطة إدارة الهجرة والجمارك.

وأعلنت شرطة الحدود وقف العنصرين الضالعين في إطلاق النار الذي أودى بحياة بريتي، عن العمل اعتبارا من السبت. وأوضح متحدّث باسم شرطة الحدود أن الإجراء “قياسي”.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الشرطيين فتحا النار عشر مرات على الضحية فيما كان عناصر يحاولون السيطرة عليه.

وفي حين قال ترامب الثلاثاء إنه يسعى إلى “تخفيف التصعيد”، شنّ الرئيس الجمهوري هجوما شرسا على رئيس بلدية مينيابوليس جايكوب فراي.

وكان فراي أعلن الثلاثاء على منصة “إكس” أنه “لا يطبق ولن يطبق قوانين الهجرة الفدرالية”.

– اعتداء على نائبة –

ورد ترامب مهددا الأربعاء عبر منصته “تروث سوشال”، “هل يُمكن لأحد المقربين منه أن يُوضّح له أن هذا التصريح يُعدّ انتهاكا خطيرا للقانون، وأنه يلعب بالنار!”.

وأكد جايكوب فراي موقفه لاحقا مشددا على منصة “اكس” أن “مهمة شرطتنا هي ضمان سلامة المواطنين، وليس إنفاذ قوانين الهجرة الفدرالية”.

ويتابع حلفاء واشنطن التقليديون مراقبة الوضع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “ما رأيته مقلق جدا”، وذلك بعد يومين من وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس “مستوى العنف” في الولايات المتحدة بأنه “مقلق”.

من جهته، ندّد رئيس مؤتمر الأساقفة الأميركيين بول كوكلي بـ”مناخ حالي يسوده الخوف والاستقطاب”، معتبرا أن السبب في ذلك يكمن في “احتقار الكرامة الإنسانية”.

والثلاثاء، عمد رجل إلى رشّ النائبة الديموقراطية عن مينيسوتا إلهان عمر بسائل عن طريق حقنة خلال تجمّع جماهيري في المدينة، حيث كانت تدعو إلى تقييد الإجراءات القاسية لإدارة ترامب ضد الهجرة.

وفتح مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا في الواقعة. وتم التعرف على الجاني ويدعى أنتوني كازميرتشاك، وهو من سكان مينيابوليس.

ولدى سؤاله عن الاعتداء، تحدّث ترامب في تصريح لشبكة إيه بي سي، عن احتمال أن يكون الأمر من تدبير عمر، قائلا “رقد رشّت نفسها على الأرجح”.

– “قاتل” –

وتابعت عمر حديثها مطالبة بحلّ شرطة الهجرة وبـ”استقالة” وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أو “إخضاعها لإجراءات عزل”.

وتتناقض مواقف ترامب الانتقامية مع رغبته المعلنة في تهدئة الموقف.

فبعدما وصف مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر أليكس بريتي في نهاية الأسبوع الماضي بأنه “قاتل” أعلن ميلر أن السلطات تدرس “أسباب عدم التزام فريق الجمارك وحماية الحدود بالإجراءات المتبعة”.

ودحضت مقاطع فيديو حللتها وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الرواية القائلة بأن الممرض كان يشهر سلاحا مرخصا مهدِّدا قوات إنفاذ القانون.

على الأرض، يواصل سكان تنظيم صفوفهم تحسّبا لعمليات دهم جديدة.

في تصريح لوكالة فرانس برس، قال ديكلان ألفرسون وهو صاحب مقهى قرّر تقديم وجبة مجانية للمحتاجين “لقد انقلبت حياتنا رأسا على عقب”.

بورس-دك/رك-س ح-ود/سام