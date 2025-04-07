ترامب يهدد الصين بتعرفات إضافية في حال أبقت رسومها ردا على إجراءاته

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين بفرض تعرفات جمركية جديدة باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم الانتقامية التي أعلنت عنها، مشيرا الى أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي “ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد أساسا، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل”.

اتخذت بكين تدابير مضادة بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي عن زيادة حادة أخرى في الرسوم على السلع الواردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ عودته إلى الرئاسة، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% على الواردات من الصين التي يتهمها بالمساهمة في توريد عقار الفنتانيل المخدر.

كما من المقرر أن تدخل ضريبة جديدة بنسبة 34 بالمئة على منتجات العملاق الآسيوي حيز التنفيذ الأربعاء.

وأوضح البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الرسوم التي هدد ترامب بفرضها ستضاف إلى التعرفات السابقة، مما قد يرفع إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية هذا العام إلى 104%.

في المقابل، تضمّن رد الصين فرض ضوابط على صادرات عناصر أرضية نادرة، وتعريفات جمركية بنسبة 34% على السلع الأميركية تدخل حيز التنفيذ في العاشر من نيسان/ابريل.

وانتقد ترامب ممارسات بكين الاقتصادية على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، فندد بـ”التعرفات الجمركية غير النقدية” و”الدعم غير القانوني للشركات”.

وأضاف أن “جميع المحادثات مع الصين بشأن اللقاءات التي طلبتها منا سوف تنتهي”.

لكن ترامب قال على منصته تروث سوشال إن “المفاوضات مع دول أخرى، والتي طلبت أيضا عقد اجتماعات، سوف تبدأ على الفور”.

ميل/ح س/كام