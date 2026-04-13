ترامب يوجّه انتقادات لاذعة للبابا ولاوون الرابع عشر يتجنب “الجدال”

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد انتقادات لاذعة للبابا لاوون الرابع عشر، ردّ عليها رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي وصل الى الجزائر الاثنين، بالقول إنه “لا يخشى” إدارة ترامب، وأنه لا ينوي الدخول في جدال مع الرئيس الجمهوري.

ومن قاعدة أندروز الجوية المشتركة قرب واشنطن، قال ترامب ردا على دعوة البابا إلى إنهاء الحروب وتوجيهه رسالة للسلام “لست من أشدّ المعجبين بالبابا لاوون”، واصفاً إيّاه بأنه “ليبرالي للغاية، وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة”.

كما اتهمه بـ”التودّد لدولة تسعى إلى امتلاك سلاح نووي”، في إشارة لإيران.

وردّ البابا على الرئيس الأميركي بينما كان على متن الطائرة التي أقلّته إلى الجزائر، قائلا “لستُ سياسيًّا، وليس في نيّتي الدخول في جدال معه، الرسالة هي دائمًا نفسها: نشر السلام”.

وفي خلفية الانتقادات التي وجّهها ترامب للبابا الأميركي، مناشدة أطلقها الحبر الأعظم البالغ 70 عاما من أجل إنهاء الحروب، وقولِه للمصلّين في كاتدرائية القديس بطرس خلال نهاية الأسبوع “كفى عبادة للذات والمال! كفى عرضا للقوّة! كفى حربا!”.

وأضاف في كلمته “أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، من المؤكد أن هناك مسؤوليات لا مفرّ منها تقع على عاتق حكام الدول. وإليهم نصرخ: توقفوا! إنه زمن السلام! اجلسوا إلى طاولات الحوار والوساطة، لا إلى الطاولات التي يُخطط فيها لإعادة التسلح ويُبتّ فيها في أعمال الموت”.

وعاد ترامب وكرّر انتقاداته شديدة اللهجة للبابا. وكتب في منشور على منصة تروث سوشال “لا أريد بابا يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا”، متهما الحبر الأعظم بأنه “ضعيف في ملف الجريمة، وسيئ جدا في السياسة الخارجية”.

وتابع “على لاوون أن يكون ممتنا لأنه، كما يعلم الجميع، كان مفاجأة صادمة، ولم يكن اسمه ضمن أي قائمة للبابوية، إنما وضع في هذا المنصب فقط لأنه أميركي، ولأن الكنيسة اعتقدت أن تلك ستكون أفضل وسيلة للتعامل مع الرئيس دونالد جاي. ترامب”.

وقال “لو لم أكن في البيت الأبيض، لما كان لاوون في الفاتيكان”.

وفي وقت لاحق، نشر ترامب صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره كما لو أنه المسيح، مرتديا عباءة حمراء وبيضاء ويشفي رجلا بلمسة من يده، بينما يَظهر العلم الأميركي خلفه. وكان الرئيس الأميركي والبيت الأبيض نشرا سابقا صورا مولّدة بالذكاء الاصطناعي، من بينها صورة تُظهره مرتديا زيّ البابا.

– رفض الحديث عن خلاف –

وتزامنت انتقادات ترامب للبابا مع بدء رأس الكنيسة الكاثوليكية زيارة الى الجزائر وصفت بالتاريخية، إذ لم يسبق لأي حبر أعظم أن زار مسقط رأس القديس أوغسطينوس، أحد كبار المفكرين المسيحيين.

وكانت واشنطن كما الفاتيكان نفيا أخيرا تقارير تتحدّث عن خلاف بينهما.

ونفى مسؤول في الفاتيكان الجمعة تقارير تفيد بأن مسؤولا رفيع المستوى في البنتاغون أعطى مبعوث الكنيسة إلى الولايات المتحدة “محاضرة لاذعة” بسبب انتقادات البابا لاوون لإدارة ترامب.

وأورد موقع “ذا فري برس” أن البنتاغون استدعى الكاردينال كريستوف بيير في كانون الثاني/يناير، وتعرّض للتوبيخ من قبل مساعد وزير الدفاع الأميركي للسياسات ألبريدج كولبي، وهي تقارير وصفها البنتاغون بأنها “محوّرة”.

وقال المسؤول العسكري للكاردينال إن الولايات المتحدة “لديها القوة العسكرية لفعل ما تشاء (…) وأن من الأفضل للكنيسة أن تقف إلى جانبها”.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في بيان “إن الرواية التي قدمتها بعض وسائل الإعلام بشأن هذا الاجتماع لا تتطابق مع الحقيقة بأي شكل من الأشكال”.

وبينما يصر الطرفان على أن الاجتماع كان وديا، إلا أن الكرسي الرسولي والبيت الأبيض كانا على خلاف علني بشأن حملة إدارة ترامب لترحيل المهاجرين التي وصفها البابا بأنها “غير إنسانية”، إضافة إلى انتقاده استخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط وفنزويلا.

وعندما أطلق ترامب تهديدا بالقضاء على الحضارة الإيرانية الثلاثاء، انتقد البابا ذلك “غير المقبول على الإطلاق”، وحض الطرفين على “العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشاد لاوون الرابع عشر بنبأ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران باعتباره “علامة على أمل حقيقي”.

لكن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، التي عُقدت في إسلام آباد، انتهت من دون أي اتفاق.

