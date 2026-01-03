ترامب يُعلن إلقاء القبض على مادورو ونقله إلى خارج فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بعدما نفّذت “ضربة واسعة النطاق” في فنزويلا.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشال” إن “الولايات المتحدة الأميركية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد”.

وذكر بأنه “تم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة”.

وأوضح ترامب أنه سيعقد مؤتمر صحافيا عند الساعة 11,00 صباحا (16,00 ت غ) في منتجعه مارالاغو في فلوريدا حيث يقضي عطلة لمدة أسبوعين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وأشاد ترامب في مقابلة مقتضبة أجرتها معه صحيفة “نيويورك تايمز” بالعملية “الرائعة”.

ونقلت الصحيفة عنه قوله “الكثير من التخطيط الجيد والكثير من القوات العظيمة والأشخاص العظماء”.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أنها لا تعرف مكان وجود مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم “دليل على أنّ مادورو على قيد الحياة”.

وشددت على تمسكها بـ”خطة الدفاع” الوطنية بغض النظر عن مكان تواجد مادورو.

وذكرت “سي بي إس نيوز” بأن وحدة من قوات النخبة في الجيش الأميركي تعرف بـ”قوة دلتا”، نفّذت عملية إلقاء القبض على مادورو. ولم يؤكد مسؤولون أميركيون صحة هذا التقرير بعد.

في الأثناء، نقل سناتور أميركي عن وزير الخارجية ماركو روبيو السبت تأكيده أن واشنطن استكملت عمليتها العسكرية في فنزويلا مع إلقاء القبض على مادورو الذي “سيحاكم” في الولايات المتحدة.

وكتب السناتور الجمهوري مايك لي على “إكس” بعد اتصال قال إنه أجراه مع روبيو إن وزير الخارجية “يتوقع ألا تكون هناك أي تحرّكات إضافية في فنزويلا الآن بعدما بات مادورو قيد الاحتجاز في الولايات المتحدة”.

وعرضت إدارة ترامب في آب/اغسطس مكافأة قدرها 50 مليون دولار لقاء أي معلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو الذي تتهمه بتزعم منظمة لتهريب المخدرات تدعى “كارتل الشمس”.

وأعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن فنزويلا تشهد “فجرا جديدا”.

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إرسال قوات إلى الحدود مع فنزويلا بعد العملية الأميركية.

ولا تعترف الحكومة الأميركية، على غرار العديد من الدول الأوروبية، بشرعية الرئيس الفنزويلي.

وأفاد ترامب في كانون الأول/ديسمبر بأنه “سيكون من الحكمة” بأن يتنحى مادورو، مشيرا إلى أن أيام الزعيم الفنزويلي باتت “معدودة”.

ويأتي إعلان ترامب عن إلقاء القبض على مادورو بعد يومين على عرض الأخير التعاون مع واشنطن في مجالي تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية.

