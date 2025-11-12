تركيا: مقتل 20 جنديا جراء تحطم طائرة عسكرية والعثور على الصندوق الأسود

أنقرة (رويترز) – قالت تركيا يوم الأربعاء إن 20 جنديا لقوا حتفهم في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم انتشال كل الجثث باستثناء واحدة، بعد أسوأ حادث عسكري يشهده البلد العضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2020.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز سي-130، من أذربيجان وكانت متجهة إلى تركيا لكنها تحطمت في جورجيا يوم الثلاثاء.

ولم تقدم أنقرة سببا لتحطم الطائرة حتى الآن، لكنها قالت إن السلطات التركية والجورجية بدأت عمليات التحقيق في موقع الحادث.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة على الهواء “عثرت (السلطات) على الصندوق الأسود لطائرتنا، وبدأت عمليات المعاينة. انتشلنا رفات 19 من شهدائنا، ويستمر بحثنا عن رفات آخر شهيد”.

وأظهرت لقطات مصورة من الموقع القريب من الحدود مع أذربيجان سيارات إسعاف وعربات إطفاء وعربات تابعة للجيش في المنطقة المحيطة بحطام الطائرة مع تمشيط فرق البحث والإنقاذ للمنطقة.

وقالت أنقرة إنها تنسق بشكل وثيق مع أذربيجان وجورجيا بشأن التحقيق.

وقالت شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن التي تصنع طائرات (سي-130) هيركوليز إنها ملتزمة بالمساعدة في التحقيق.

وطائرات سي-130 هيركوليز، التي تستخدمها القوات الجوية حول العالم على نطاق واسع، مزودة بأربعة محركات توربينية، وتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط بمدارج غير مجهزة.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتسن التحقق منها الطائرة وهي تتحطم في الهواء قبل أن تسقط على الأرض والنيران تشتعل فيها.

وذكر بعض المحللين أن اللقطات تشير إلى أن الطائرة تحطمت في الجو، مضيفين أن أسطول تركيا من طائرات سي-130 قديم وبحاجة إلى التجديد، رغم حالة الطائرة الجيدة.

وقال جارود فيليبس، وهو متخصص سابق في سلاح الجو الأمريكي في طائرة سي-130 “يبدو أن اللقطات تظهر انفصال قسم الذيل أثناء الطيران وتدفق الوقود من صمامات أطراف الأجنحة، مما يشير إلى أن الطاقم ربما كان يفرغ الوقود للهبوط الاضطراري”.

وقال موقع فلايت رادار 24 واثنان من المحللين الأتراك إن الطائرة التي تحطمت كان عمرها 57 عاما ودخلت سلاح الجو التركي في عام 2010.

ويعتبر حادث الثلاثاء أسوأ الحوادث العسكرية بالنسبة لتركيا منذ فبراير شباط 2020، عندما قتلت القوات السورية المدعومة من روسيا آنذاك 33 جنديا تركيا في إدلب بشمال غرب سوريا، حيث كانت تركيا تدعم مقاتلي المعارضة الذين كانوا يسعون إلى الإطاحة بالحكومة السورية.

