تركيا تعلن رغبتها بمواصلة استيراد الغاز الإيراني
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار السبت أن بلاده ترغب في مواصلة استيراد الغاز الطبيعي الإيراني، في وقت ينتهي العقد بين البلدين هذا العام.
وقال بيرقدار خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا “نحتاج إلى الحصول على الغاز من إيران (…) لضمان أمن إمداداتنا”.
لكنه أوضح للصحافيين “لم نبدأ المفاوضات (لتمديد العقد) بسبب الظروف الراهنة في المنطقة”.
وتؤمّن إيران نحو 13% من إجمالي واردات الغاز إلى تركيا، التي تعتمد بدرجة أكبر على روسيا وأذربيجان.
وبفعل الحرب في الشرق الأوسط، أعلنت تركيا مطلع نيسان/أبريل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25%.
وأضاف الوزير أن الوضع في مضيق هرمز “يذكّرنا مرة أخرى بمدى أهمية تنويع مصادر الطاقة لأمن أي دولة”.
