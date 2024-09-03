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تركيا تعلن شنّ غارات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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أعلنت تركيا الثلاثاء شنّ غارات جوية جديدة تستهدف حزب العمال الكردستاني في مناطق جبلية بشمال العراق.

وأفادت وزارة الدفاع في أنقرة بأن طائرات حربية قصفت “20 هدفا” في خواكورك وقارة وقنديل والزاب وآسوس ومتين.

وأشارت الى أن الأهداف كانت عبارة عن “كهوف وملاجئ ومخابئ ومخازن ومنشآت” يستخدمها حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد السلطات التركية منذ العام 1984، وتصنّفه أنقرة ودول غربية عدة منظمة “إرهابية”.

وأفاد الجيش التركي بأن الضربات أدت الى مقتل “العديد” من المسلحين.

وغالبا ما تلقى العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي، إدانة الحكومة المركزية في بغداد.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أن أنقرة مصممة على “القضاء” على الانفصاليين الأكراد، مشيرا الى أنهم يشكّلون تهديدا لبلاده والعراق.

وتنفذ تركيا عمليات لتأمين الحدود مع شمال العراق، من حيث تتهم حزب العمال بشن هجمات على أراضيها انطلاقا من قواعد خلفية في المناطق الجبلية.

ربا/كام/غد

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