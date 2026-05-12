تسعة قتلى على الأقل و34 جريحا في تفجير انتحاري بباكستان

afp_tickers

3دقائق

أدى تفجير نفذه انتحاري يقود مركبة مفخخة ثلاثية العجلات إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين بجروح الثلاثاء في شمال غرب باكستان، وفق ما أفادت الشرطة الباكستانية.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة المحلية محمد سجاد خان لوكالة فرانس برس “بحسب التقارير الأولية، اقترب الانتحاري المشتبه به من اثنين من عناصر شرطة دوريات الطرق السريعة المتمركزين عند نقطة تفتيش قبل أن يفجر نفسه” في منطقة سراي نورنغ بإقليم لكي مروت في ولاية خيبر بختونخوا (شمال غرب).

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من تفجير انتحاري آخر وقع الأحد بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في بانو بشمال غرب البلاد، أعقبه اشتباك مسلح مع قوات الأمن أسفر عن مقتل 15 شرطيا.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية كبير الدبلوماسيين الأفغان في البلاد الاثنين.

وخلصت إسلام آباد إلى أن الهجوم “دبره إرهابيون يقيمون في أفغانستان”.

في المقابل، نفت الحكومة التابعة لحركة طالبان الثلاثاء، صحة ما أعلنته إسلام آباد من أن الهجوم الانتحاري الذي وقع الأحد خُطِّط له في أفغانستان.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة اكس “إن إمارة أفغانستان الإسلامية تعتبر أن لا أساس للتصريحات الأخيرة لمسؤولين باكستانيين عن أن التخطيط للهجوم الانتحاري على مركز للشرطة في بانو حصل في أفغانستان”.

وأضاف “ترى أفغانستان أن حل القضايا ممكن من خلال التفاهم والاحترام المتبادلين والتعاون الحقيقي”.

وتتعرض ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان، بشكل منتظم لهجمات انتحارية وأعمال عنف تتبناها جماعات معارضة للحكومة المركزية الباكستانية.

وتتهم باكستان أفغانستان بإيواء هذه الجماعات المتمردة، وهو اتهام تنفيه كابول.

بعد سنوات من الصراع على حدودهما المشتركة التي لا تعترف أفغانستان بترسيمها، اتسمت العلاقات بين البلدين بتوتر شديد منذ عودة حكومة طالبان عام 2021.

تصاعدت حدة الاشتباكات المتقطعة إلى حرب مفتوحة في نهاية شباط/فبراير، حيث شنت باكستان غارات جوية طالت أيضا كابول.

أسفر الصراع بين باكستان وأفغانستان عن مقتل 372 مدنيا أفغانيا في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نهاية آذار/مارس، وهي حصيلة دامية كبيرة مرتبطة خصوصا بقصف باكستاني لكابول، وفق تقرير للأمم المتحدة نُشر الثلاثاء.

ستر-سما/جك-ملك/ب ق