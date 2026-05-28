تسنيم: نص مذكرة التفاهم المحتملة مع واشنطن لم يستكمل بعد

28 مايو أَيَّار (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض، قوله اليوم الخميس، إن نص مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل أو يُعتمد بعد.

وأوضح المصدر أن طهران لم تُبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال النص، وأنها ستُعلن ذلك للوسيط وللرأي العام فور الانتهاء منه، مضيفا أن التقارير الإعلامية الغربية التي تزعم إتمام الاتفاق غير صحيحة.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )