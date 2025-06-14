تظاهرات في الولايات المتحدة قبل عرض عسكري يحضره ترامب

afp_tickers

7دقائق

تظاهر آلاف الأشخاص السبت في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب قبل عرض عسكري نادر يتزامن مع عيد ميلاده الـ79، الذي خيّم عليه مقتل مشرّعة ديموقراطية محلية في ولاية مينيسوتا.

وسارع ترامب إلى التنديد بـ”إطلاق النار المروّع” الذي أودى بحياة ميليسا هورتمان العضو في مجلس النواب في مينيسوتا وزوجها.

وفق حاكم الولاية تيم والز، فقد قتلت هورتمان وزوجها “بالرصاص في وقت مبكر من صباح اليوم في ما يبدو أنه اغتيال بدوافع سياسية”، مضيفا أن مسؤولا منتخبا ثانيا وزوجته أصيبا أيضا بجروح بعد استهدافهما.

وشهدت الولايات المتحدة مؤخرا هجمات عدة استهدفت قادة سياسيين.

ونجا ترامب من محاولة اغتيال في تموز/يوليو خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وفي العام 2022، تعرض زوج زعيمة الديموقراطيّين في الكونغرس الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي لهجوم بمطرقة في منزله في كاليفورنيا.

ودفع إطلاق النار سلطات ولاية مينيسوتا إلى دعوة السكان إلى عدم المشاركة في الاحتجاجات التي تنظّم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة تحت شعار “لا ملوك”، والتي انطلقت عند الظهر (16,00 بتوقيت غرينتش) في بعض المناطق الواقعة على الساحل الشرقي.

وقال المنظمون إن هذه المسيرات ستكون الأكبر منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، مؤكدين أنها تأتي “رفضا للسلطوية ولسياسات تقدم المليارديرات على سواهم ولعسكرة ديموقراطيتنا”.

وقالت سارة هارغرايف (42 عاما) لوكالة فرانس برس في ضاحية بيثيسدا في واشنطن حيث احتشد حوالى ألف شخص، “أنا هنا لأن الأمور التي تحدث في هذه الإدارة مقلقة للغاية”.

وأشار المنظمون إلى أنّهم يتوقعون مشاركة ملايين الأشخاص في أكثر من 1500 مدينة، من بينها نيويورك وهيوستن وسياتل وأتلانتا، وبالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يقع مقر إقامة ترامب الثاني.

ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فيلادلفيا، التي تعدّ واحدة من المدن الرئيسية في إطار هذه الاحتجاجات.

ومن المتوقع أن ينزل آلاف المتظاهرين في لوس أنجليس احتجاجا على نشر ترامب للجنود في ثاني أكبر المدن الأميركية عقب اشتباكات اندلعت بسبب عمليات استهدفت مهاجرين.

وفي العاصمة واشنطن، سيتحقّق حلم لطالما راود ترامب بإقامة عرض عسكري يشارك فيه حوالى سبعة آلاف جندي وعشرات الدبابات والمروحيات، وذلك في إطار فعالية تحتفل رسميا بالذكرى الـ250 لتأسيس الجيش الأميركي.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشل، “هذا يوم عظيم لأميركا”.

– مطر يوم العرض؟ –

غير أن العرض العسكري الذي يخيّم عليه إطلاق النار في مينيسوتا والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، قد يشهد عرقلة جراء العواصف الرعدية المتوقّعة في العاصمة الأميركية.

مع ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن العرض في واشنطن سيكون “فريدا من نوعه”، متوعدا باستخدام “قوة هائلة” إذا حاول المتظاهرون تعطيله.

ويعد هذا العرض العسكري الذي قلّما يحدث، الأكبر في الولايات المتحدة منذ نهاية حرب الخليج في العام 1991.

وسيشارك فيه قرابة 7000 جندي يرتدون بزات عسكرية من مختلف حقبات الولايات المتحدة حتى استقلالها عن بريطانيا.

كذلك، ستشارك أكثر من 50 مروحية بينها مروحيات أباتشي الحربية وشينوك وبلاك هوك المخصصة للنقل.

وستمر حوالى 150 مركبة عسكرية بينها 28 دبابة أبرامز قتالية و56 مركبة مدرعة في العرض العسكري.

ومن المقرر أن يُختتم الحدث بعرضٍ مظلي إذ سيقفز عناصر من فرقة “غولدن نايتس” التابعة للجيش بالمظلات ويقدمون العلم الأميركي لترامب.

وسيمرّ الموكب أمام معالم تاريخية منها نصب لينكولن التذكاري ونصب واشنطن التذكاري، لينتهي به المطاف قرب البيت الأبيض.

وفي ظل التوقعات بهطول أمطار وعواصف رعدية في واشنطن أثناء إقامة العرض، قال ترامب عبر تروث سوشل “عرضنا العسكري العظيم قائم سواء أكان الطقس ممطرا أم مشمسا. تذكروا أنّ العرض في يوم ممطر يجلب الحظ السعيد. أراكم جميعا في واشنطن العاصمة”.

– “عرض مبتذل” –

لطالما كانت لدى ترامب رغبة شديدة لإقامة عرض عسكري منذ ولايته الرئاسية الأولى عندما حضر العرض العسكري السنوي في العيد الوطني الفرنسي في باريس بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2017.

غير أن معارضي الرئيس يتهمونه باستغلال الحدث لإشباع غروره.

وقال منظمو احتجاجات “لا ملوك” إنّ التظاهرات تأتي “ردا مباشرا على عرض ترامب المبالغ فيه” والذي “يموله دافعو الضرائب فيما يُقال لملايين الناس إنه لا يوجد أموال”.

وكشف استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز ونشرت نتائجه السبت، أنّ حوالى اثنين من كل ثلاثة أميركيين شملهم الاستطلاع، أي 64 في المئة، يعارضون استخدام أموال الحكومة في العرض العسكري.

من جانبه، قال حاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم الذي انتقد ترامب لنشره قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس من دون موافقته، إنه “عرض مبتذل للضعف”.

وأضاف الخميس أن العرض “من النوع الذي تراه مع كيم جونغ أون وتراه مع بوتين وتراه مع الديكتاتوريين حول العالم. الاحتفال بعيد ميلاد القائد العزيز؟ يا له من أمر مُحرج”.

دك/غد-ناش/ود