تعزيز الشراكة بين الإمارات ولبنان لتطوير العمل الحكومي

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نظمت الحكومتان الإماراتية واللبنانية منتدى التبادل المعرفي الحكومي، لتوفير منصة للتعاون وتعزيز الشراكة الإيجابية بين البلدين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون في التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في لبنان.

ويجسّد تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي في بيروت، توجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز علاقات الشراكة بين حكومتي البلدين من خلال تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل والأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يُعزز القطاعين الحكومي والخاص، بحسب الوكالة.

وأشارت الى أنه خلال الزيارة، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون وفد مكتب التبادل المعرفي، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وعقد أيضا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اجتماعا مع الوفد تناول مواضيع تعزيز التبادل المعرفي بين البلدين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

م ل/كام