مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تعليق الرحلات في مطار إزمير التركي بسبب حريق غابات قريب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قالت شركة بيجاسوس للنقل الجوي منخفض التكلفة يوم الخميس إن مطار إزمير التركي أوقف عملياته وحول الرحلات إلى مدن قريبة بسبب حريق غابات اندلع في منطقة بالقرب منه.

وأضافت بيجاسوس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن مطار عدنان مندريس في إزمير أُغلق مؤقتا وأن رحلات الوصول ستُحول إلى مطار بودروم.

وقال مكتب أحد الحكام المحليين إن تركيا نشرت سبع طائرات و16 طائرة هليكوبتر لمكافحة الحريق، بالإضافة إلى 35 شاحنة إطفاء.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية