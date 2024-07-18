تعليق الرحلات في مطار إزمير التركي بسبب حريق غابات قريب

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أنقرة (رويترز) – قالت شركة بيجاسوس للنقل الجوي منخفض التكلفة يوم الخميس إن مطار إزمير التركي أوقف عملياته وحول الرحلات إلى مدن قريبة بسبب حريق غابات اندلع في منطقة بالقرب منه.

وأضافت بيجاسوس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن مطار عدنان مندريس في إزمير أُغلق مؤقتا وأن رحلات الوصول ستُحول إلى مطار بودروم.

وقال مكتب أحد الحكام المحليين إن تركيا نشرت سبع طائرات و16 طائرة هليكوبتر لمكافحة الحريق، بالإضافة إلى 35 شاحنة إطفاء.