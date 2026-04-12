تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الجنرال رومان غوفمان سيتولى رئاسة الموساد مطلع حزيران/يونيو المقبل، بعد موافقة اللجنة المسؤولة عن التعيينات في المناصب العليا.

وقال المكتب في بيان “وافقت اللجنة الاستشارية للترشيحات للمناصب العليا… هذا المساء على ترشيح الجنرال رومان غوفمان لمنصب رئيس الموساد”. وكان نتانياهو قد أعلن ترشيح غوفمان في كانون الأول/ديسمبر 2025.

وأضاف البيان “بعد موافقة اللجنة، وقّع نتانياهو وثيقة تعيين رئيس الموساد القادم، الجنرال رومان غوفمان، الذي سيتولى منصبه في 2 حزيران/يونيو 2026 لمدة خمس سنوات”.

ولد رومان غوفمان في بيلاروس عام 1976، ووصل إلى إسرائيل في سن الرابعة عشرة وانضم إلى الجيش عام 1995 في سلاح المدرعات.

وتم تعيينه ملحقا عسكريا في مكتب بنيامين نتانياهو في نيسان/أبريل 2024 بعد إصابته خلال المعارك مع حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا أشعل فتيل الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وقد كان حينذاك قائدا لمركز التدريب الوطني للمشاة.

لم يتأثر الموساد بفشل القوات الإسرائيلية خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك لأن الأراضي الفلسطينية تقع تقليديا خارج نطاق عمله.

وبرز الموساد في نظر الإسرائيليين من خلال المساهمة في القضاء على قيادة حزب الله اللبناني عام 2024، وعلى قيادة القوات المسلحة الإيرانية خلال حرب الاثني عشر يوما التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/يونيو 2025، ثم خلال الهجوم الإسرائيلي الأميركي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

