تعيين ولي عهد دبي وزيرا للدفاع في الإمارات

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القاهرة (رويترز) – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الأحد انضمام ولي عهد الإمارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للحكومة وتوليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ضمن تشكيل وزاري جديد.

وجاء في المنشور “بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة… واستمرارا للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات.. نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي: انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائبا لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيرا للدفاع في دولة الإمارات”.

وتابع “ثقتنا كبيرة بأنه سيشكل إضافة كبيرة لحكومة الإمارات.. ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل دولة الإمارات”.

ويشغل الشيخ حمدان (41 عاما) منصب ولي عهد دبي منذ عام 2008.

ويتمتع الشيخ حمدان، الملقب أيضا بالشيخ فزاع، بشعبية ولديه 16.4 مليون متابع على إنستجرام.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن تعيين الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيرا للخارجية.

وبحسب منشورات الشيخ محمد على منصة إكس، شملت التعيينات الجديدة الأخرى في الحكومة علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال وسارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم وعبد الرحمن العور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيرا للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.