تفشي هانتا وإيبولا يكشف عن ضعف الوعي العالمي بمخاطر الأوبئة (خبيرة)

حذرت خبيرة في مجال الأوبئة الثلاثاء من أن التفشي الفتاك لفيروسي هانتا وإيبولا يكشف أنه رغم تحسن الاستجابة لأزمات الصحة العامة المعلنة، لا يزال الوعي بمخاطر الأوبئة ضعيفا.

وبعد أكثر من ست سنوات على إعلان منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 يمثل جائحة، ساعدت الجهود العالمية لإصلاح آليات الاستجابة لأزمات الصحة العامة على تحسين التعامل مع تفشي فيروسي هانتا وإيبولا، حسبما قالت هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة والرئيسة المشاركة للفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للأوبئة.

وقالت في مقابلة وكالة فرانس برس في جنيف إن “اللوائح الصحية الجديدة تعمل بفعالية”.

وما إن أطلقت وكالة الصحة الدولية تحذيرها الجمعة الماضي بشأن تفشي فيروس إيبولا الجديد في الكونغو الديموقراطية، وسمع العالم قبل بضعة أسابيع بتفشي فيروس هانتا في سفينة الرحلات البحرية إم في هونديوس في المحيط الأطلسي، “كانت الاستجابة جيدة جدا” وفق كلارك.

وأضافت “مشكلتنا الآن تكمن في المصدر الحقيقي لذلك”، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحديد المخاطر وكيفية “انتشار هذه الأمراض”.

وتابعت “أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز المعرفة المرتبطة بالاستعداد القائم على تقييم المخاطر” داعية إلى التركيز بصورة أكبر على فهم المخاطر المحتملة و”ما قد يظهر” و”الاستعداد للتعامل مع ذلك”.

وأضافت ” لم نصل بعد إلى … تلك القضايا الأساسية المتعلقة بالرصد والكشف المبكر”.

وقالت كلارك إن سلالة هانتا التي تسببت في تفشي المرض على متن السفينة السياحية مثيرة قلقا عالميا عقب وفاة ثلاثة أشخاص، متوطنة في منطقة في الأرجنتين حيث انطلقت السفينة.

وأضافت “لكننا لسنا متأكدين من مدى معرفة السفن التي تغادر من هناك بانتظام بهذا الأمر”.

ويبدو أن تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا إقليم ناءٍ في الكونغو الديموقراطية حيث يُعتقد أنها أودت بأكثر من 130 شخصا، لم يُكتشف لأسابيع، إذ كانت الاختبارات تركز على سلالة أخرى وجاءت نتائجها سلبية.

وتساءلت كلارك “كيف أمكن أن يستمر ذلك لأربعة إلى ستة أسابيع، بينما كان المرض ينتشر من دون الحصول على نتائج الفحوص اللازمة لإثبات أنه ناجم عن سلالة محددة؟”.

ودعت إلى إجراء تحقيق معمق في “تسلسل الأحداث وما الذي يمكن أن نتعلمه منها، وما الذي تكشفه بشأن القدرات التي نحتاج إليها”.

– تراكم عوامل خطيرة –

وشددت كلارك على أن تفشي إيبولا خصوصا كشف بوضوح التأثير الخطير للتخفيضات الكبيرة في المساعدات العالمية على جهود الوقاية من الأمراض.

وحذرت من “تراكم عوامل خطيرة” مشيرة إلى أن الدول “بات يُتوقع منها فجأة سدّ جزء كبير من الاستثمارات في الأنظمة الصحية التي كانت تأتي سابقا من الجهات المانحة”.

و”مع كل النوايا الحسنة في العالم، فإن أفقر الدول وأكثرها هشاشة لا تملك ببساطة الأموال الكافية للقيام بذلك، لذا ستُهمَل أمور في العديد من المجالات”، كما قالت.

ورأت كلارك أن “التضامن العالمي لا يزال بالغ الأهمية”.

وأوضحت “نحن نتحدث عن منافع عامة عالمية”، مشيرة إلى حالة إصابة مؤكدة بإيبولا لدى مواطن أميركي، وكيف “ظهر فيروس هانتا في أماكن نزل فيها ركاب من السفينة”.

وأكدت “نحن في هذا معا لذا ينبغي أن نبحث عن طرق لتمويل الاستعداد أو الاستجابة بما يعكس مصالحنا المشتركة”.

